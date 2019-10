Leavy: "Solo queda esperar el resultado y nunca dejar de celebrar que vivimos en democracia"

Pasadas las 9.30 de la mañana y acompañado por su hermano y precandidato a intendente por Tartagal, otros dos precandidatos a diputado provincial y el candidato a senador por el departamento San Martín Manuel Pailler, emitió su voto en la Escuela de Educación Técnica 3.135 el precandidato a gobernador por la provincia de Salta Sergio “Oso” Leavy.

El tartagalense expresó su preocupación por la situación que se vive en el Chaco Salteño, donde una fuerte tormenta se abatió sobre toda la zona retrasando el inicio de los comicios por las dificultades para acceder a varios parajes de esa inhóspita zona del norte de la provincia.

Leavy relató que "me levanté muy temprano, como lo hago en todas las elecciones me junté con los fiscales de nuestro espacio político para compartir el desayuno y a las 8 fui a la misa en la Parroquia La Purísima. Ahora nos espera un día de mucha actividad porque después de recorrer las diferentes localidades del departamento San Martín, tengo previsto partir al mediodía hacia el departamento Orán para estar en Salta Capital antes de las 6 de la tarde".

Explicó. además, que ‘lo que hasta el momento se sabe es que hay mesas que no se habilitaron por problemas en las máquinas pero esperamos que con el transcurso de las horas la situación se normalice. Por el momento solo nos queda esperar el resultado que será la decisión popular y nunca dejar de celebrar que vivimos en democracia, que podemos elegir. Creemos que el espacio político que conformo hicimos un buen trabajo en toda la provincia así que ahora la palabra la tienen los salteños‘ expresó.