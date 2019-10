La nena que nació con media cara ya puede sonreír por primera vez

La pequeña Darina Shpengler, una nena que nació con media cara, regresó a su hogar en Rusia para reunirse con sus padres después de una larga cirugía en el Hospital Great Ormond Street, en Londres.

El tratamiento de tres meses de la pequeña Darina en el hospital de niños del Reino Unido es el primero de una serie de operaciones por venir, las que le permitirían tener la cara completa que nunca tuvo.

La mamá de la nena, Elena de 47 años, orgullosa lloró de felicidad y dijo: “Ella ha aprendido a reír”. Yury, 49 años, abrazó a su hija por primera vez desde junio. En un vídeo puede verse el emotivo reencuentro entre Darina Shpengler y su padre.

Aprender a reír

La condición de Darina es extraña, ya que nació con media cara, sin labios ni barbilla, lo que hace que otros niños “le tengan miedo”. A pesar de tener seis años, su peso es similar al de alguien de un año. Algunos de los miembros de su familia llegaron a repudiarla por la dificultas que tiene la pequeña para comer y hablar.

Darina Shpengler, una niña rusa de seis años con solo media cara emprendió el 26 de junio un esperanzador vuelo a Londres para recibir una cirugía de reconstrucción de su rostro. pic.twitter.com/i6QkcLgJr4 — CCTV Español (@cctvenespanol) July 2, 2019

Los médicos rusos recomendaron el hospital Great Ormond Street para la compleja operación, la cual costó £ 67,400 (USD 83 mil) y que pudieron pagar gracias a generosos donantes en una recaudación que se realizó en su tierra natal.

La extensa operación que afrontó Darina

Tras terminar la operación de la niña, el profesor Dunaway, de la Unidad Craneofacial del hospital, dijo: “Ha sido un día muy largo, creo que hemos estado operando durante casi 11 horas” y aseguró: “Estamos muy contentos con la forma en que han ido las cosas”.

“Le dimos a Darina una pequeña mandíbula, está en una buena posición e introdujimos un poco más de piel en su cuello”, agregó Dunaway.

Su madre, emocionada y agradecida, aseguró que su hija “recibió una enorme cantidad de amor de ellos, de todas estas personas que nos rodearon estos meses y que nos cuidaron”.

“No hablan ni una palabra en ruso, pero estuvieron para dar un abrazo y brindar su apoyo”, agradeció la mujer. “Esto cambió a nuestra hija por completo, y ella aprendió a reír”, agregó.

Desde que la nena regresó a su ciudad natal, Krasnoyarsk, en Siberia, la recaudación de fondos para su próxima operación en el Hospital de niños de Londres, ya está en marcha. En la misma, los médicos le construirán la mandíbula superior y el labio.

“Quiero que la gente deje de señalarla con el dedo para que no se sienta infeliz”, expresó la madre de la pequeña valiente.

Inicialmente se pensó que la niña rusa padecía el síndrome de Nager, pero sus pruebas genéticas muestran que su condición es única y causada por “mutaciones espontáneas”, informó The Siberian Times.

Al momento del nacimiento, su madre afirmó que el personal médico inicialmente se negó a mostrarle a su bebé. “Les tuve que rogar que me mostraran a mi hija”, recordó. “La enfermera me miró y me preguntó: ‘¿Estás lista para verla? Está en una incubadora”, siguió recordando. “Me acerqué, miré, y vi su media cara. Me caí y perdí el conocimiento”, añadió.

Tras el desmayo la mujer fue llevada a cuidados intensivos donde los médicos le sugirieron dejar a su bebé en el hospital, pero se negó rotundamente. Sin embargo, cuando Yury, el padre, vio a Darina, su rostro no cambió para nada, contó Elena, a quién el hombre le dijo: “Ella es nuestra, nuestra niña”.

Fuente: Radio Mitre