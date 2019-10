Central Norte, en un dilema que genera preocupación

Central Norte cayó en un pozo y no encuentra la manera de volver a ponerse de pie. Dos tropezones consecutivos hicieron olvidar el auspicioso arranque que tuvo el cuervo en el Torneo Federal A, de ocupar los primeros puestos en la tabla de posiciones pasó a posicionarse decimoprimero, sin lugar a dudas evidenció un gran retroceso y que genera preocupación

Todo lo bueno que hizo Central en las cuatro primeras fechas quedó tapado por las dos derrotas consecutivas: de visitante con Güemes (2 a 1)y el viernes pasado en el Martearena frente a Defensores de Pronunciamiento (2 a 1). Y la última caída fue la más dolorosa, no solo porque perdió de local, también porque el equipo no estuvo a la altura de las exigencias y la situación planteó interrogantes. Todo se hizo cuesta arriba para Ezequiel Medrán, el técnico del cuervo, quien tiene por delante el complejo desafío de sobreponerse y volver a los primeros planos del torneo.

Está claro que Central Norte es el benjamín de la categoría y transita un proceso de adaptación. La base del plantel que logró el ascenso y el cuerpo técnico está haciendo sus primeras armas en un Federal A, un aspecto que podría llevar a cometer errores, pero lamentablemente la categoría, al ser tan competitiva, no da mucho margen de error.

Es verdad, todavía queda un camino largo por recorrer, pero el cuervo está en una compleja encrucijada: está más cerca del último puesto que de alcanzar la cima de las posiciones.

Ezequiel Medrán, quien transita un constante aprendizaje y todavía no encuentra el once ideal, deberá revertir lo antes posible el preocupante presente de su equipo.

El cuervo enfrentará el próximo domingo a Douglas Haig de visitante, una linda prueba para salir de esta racha.