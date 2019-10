Goles argentinos para el líder Juventus

Juventus de Turín acabó con el invicto del Inter esta temporada, al derrotarlo ayer en el Giuseppe Meazza por 2 a 1 y suma tres puntos que le permiten arrebatarle el liderato al equipo neroazzurri.

Pasado, presente y futuro de la Selección se unieron, a los gritos, en el partido del fin de semana europeo, en este Inter - Juventus que se definió por los goles de los delanteros argentinos y que lo definió, implacable, Gonzalo Higuaín.

Los argentinos Paulo Dybala (4) y Gonzalo Higuaín (80) anotaron los goles de Juventus, mientras que su compatriota Lautaro Martínez, de penal, hizo el empate provisional en el primer tiempo (18).

Ambos invictos, llegaron a San Ciro para dirimir esa punta que ahora es toda de la Juventus por presencia, determinación, jerarquía y por el Pipa.

Ya había salido Dybala y recién había sido reemplazado Lautaro cuando Higuaín recibió del uruguayo Bentancur, controló y definió perfecto para el 2 a 1 de Juventus a 10 minutos del final. Es su tercer gol tras haber vuelto a Juventus luego de pasar a préstamo por el Chelsea.

Con este resultado, Juventus suma 19 puntos, uno más que Inter, y toma el liderato de la Serie A antes del parate por los partidos de selecciones.

Tercero está Atalanta, con 16 puntos tras vencer ayer a Lecce por 3 a 1, con goles del colombiano Duván Zapata (35), del argentino Papu Gómez (40) y del alemán Robin Gosens (56).

Por el Lecce (18º), marcó Lucioni en el tramo final, cuando el partido estaba decidido (86).

El Napoli (4º) no fue capaz de pasar del empate sin goles en la cancha del Torino (9º) y queda con 13 puntos, tres menos que Atalanta.

En otros partidos de ayer, la Roma (5º) no pasó del empate a un gol en casa contra el Cagliari (7º).

La directiva de la Roma no acabó contenta con la labor del árbitro, que anuló un gol al croata Nikola Kalinic al final del partido, sin recurrir al VAR.

“Cansado de esta mierda que nos cuesta partidos. Demasiado a menudo este año”, escribió en Twitter el presidente del club, el estadounidense James Palotta.

Además, al equipo romano se le acumulan las lesiones. Ayer se dañó la rodilla el centrocampista guineano Amadou Diawara.

Lazio (6º) y Bolonia (11º) empataron 2 a 2 en un partido de locos en la primera parte, en la que se anotaron los cuatro goles, uno de ellos del argentino Rodrigo Palacio para Bolonia.

Finalmente, la Fiorentina sigue con su marcha ascendente y con un tanto del defensa serbi Nikola Milenkovic (72) derrotó por 1 a 0 al Udinese (14º) para sumar su tercera victoria consecutiva y ascender al 8º puesto de la clasificación.