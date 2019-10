Los votantes, con anhelos de una provincia mejor

El sol acompañó desde temprano la jornada electoral de ayer. En general, en las escuelas de la zona céntrica fueron pocos los votantes que se acercaron por la mañana, pero a medida que pasaban las horas se incrementaba la concurrencia.

En la escuela 4.016 Jacoba Saravia, ubicada en la calle Deán Funes 750,fueron varias las personas que a partir de las 8 utilizaron los dos simuladores de voto electrónico para practicar. Hasta ese momento no se habían detectado irregularidades. "Para algunas personas como yo es difícil votar con la máquina. Mi hija me enseñó cómo hacer pero igual me acerqué al simulador. Ya tengo mi voto decidido", contó María Pantoja, de 41 años.

Otra mujer, Marcela Juárez, de 77 años, quien avanzaba a paso lento pero firme, contó que un veedor le explicó el procedimiento y que logró votar. "Me parece buena iniciativa el voto electrónico. No era tan difícil como parecía. Fui por la lista completa".

En el establecimiento había 17 mesas de voto, seis de las cuales eran para extranjeros. Además había máquinas de repuesto, por cualquier inconveniente, según informó una de las veedoras judiciales.

Cambio de CD

Pasadas las 9.30, desde otra institución, el colegio 5.080 Dr. Manuel A. Castro, ex Nacional, una de las veedoras informó que el Tribunal Electoral había ordenado apagar los simuladores hasta que se reemplazaran los CD"s con el software, debido a que el logo de una fuerza política no aparecía en las pantallas.

Tras el cambio de CD"s, las máquinas simuladoras continuaron funcionando con normalidad. Elsa Quinteros, de 90 años, fue una de las primeras en volver a utilizarla. "He practicado. Espero que me salga bien. Cualquier cosa gritaré pidiendo ayuda", dijo entre risas.

"Este día para mí es muy importante porque estoy eligiendo las autoridades de mi provincia, las que yo quiero que lleguen", agregó.

Por otra parte, Rosario Nieva Moreno, una joven de 20 años que aguardaba en la fila para emitir su voto, expresó que vivía la jornada electoral con mucha responsabilidad. "Estoy viendo qué es lo mejor para mi provincia. Pensé en algo pero no tengo decidido mi voto de forma definitiva", sostuvo.

Noemí Sánchez, de 69 años, contó que se trataba de la cuarta vez que votaba con sistema electrónico. "Nunca tuve problemas. Me parece muy sencilla esta manera de votar", destacó.