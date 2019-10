Ordenaron excarcelar al primo de Néstor Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó este miércoles la excarcelación a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, y en la que también está procesada Cristina Kirchner.

Ayer los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron liberados por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien aceptó los seguros de caución que los hasta ahora detenidos presentaron para cubrir los 60 millones de pesos de fianza que les había fijado a cada uno.

Con el voto de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y la disidencia de Andrés Basso, el tribunal le impuso al primero de Néstor Kirchner además una caución real de 12 millones de pesos y la prohibición de salida del país.

El arquitecto está procesado como partícipe de la asociación ilícita junto al delito de administración fraudulenta agravada, y quedó detenido porque habría extraído dinero de cajas de seguridad a su nombre y de cuentas bancarias cuando ya pesaban restricciones para disponer de su patrimonio.

En medio de las excarcelaciones ordenadas por la justicia federal, el primo de Néstor Kirchner volvió a insistir ante el Tribunal que lo juzga para que le concedan la libertad. Este lunes, durante la audiencia y frente a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, se negó a declarar pero dijo en la sala que estaba "injustamente detenido".

Entre otros planteos, el ex funcionario kirchnerista remarcó que sólo tiene dos causas abiertas en los Tribunales de Comodoro Py y "ambas se abrieron en este gobierno".Y advirtió que no debería estar con prisión preventiva, "Siempre trabajé y siempre estuve a derecho, hubo un malentendido con mi domicilio", deslizó. El malentendido al que se refiere es que había brindado a la justicia dos domicilios que no eran los correctos. Kirchner agregó que a raíz de su detención atraviesa "serias dificultades económicas por mi detención y embargo de mis bienes".

En paralelo, el ex secretario de coordinación del ministerio de Planificación Federal adujo problemas de salud.

El primero en pronunciarse en contra de su requerimiento fue el fiscal de juicio Diego Luciani, quien en su resolución sostuvo que aún existen los riesgos procesales que lo condujeron a la prisión. Por otro lado, señaló que el estado de salud debe ser verificado por especialistas.

