Los usuarios dicen no “aguantar más” las enormes filas en la sucursal Cerrillos de Edesa

Las enormes filas que los usuarios de los servicios públicos deben soportar para pagar las boletas, son enormes y las demoras interminables. “Llegué el otro día a las 8 de la mañana y me fui al mediodía para poder pagar la luz. Es increíble. Ni hablar de los días de lluvia o de intenso calor, porque las filas hay que hacerla en la vereda. Hay una sola persona atendiendo a los usuarios y no da a basto. Pobre, encima tiene que soportar los innumerables reclamos de la gente”, contó Santiago, un vecino de la localidad.

La situación no es nueva pero se agrava día a día. El tema es que la oficina de Edesa se ha convertido en la única boca de pago de las boletas de luz y gas natural, entre otros servicios, en una localidad de más de 35.000 habitantes. Y -contaron los vecinos- hay una sola persona en la atención al público. “Encima que hay que hacer frente a tarifas elevadísimas, pagarlas no solo cuesta un sacrificio sino también debemos aguantar las incomodidades y disponer de un día entero. No nos pueden tratar así”, se quejó Darío, un vecino de la zona centro.