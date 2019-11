Caso Ciccone: Casación confirmó la condena contra Boudou y no hizo lugar al pedido de la defensa

En julio pasado, la Casación confirmó la condena a 5 años y 10 meses de cárcel. A través de su abogado Alejandro Rúa, Boudou tomó la vía de los recursos y apeló todas las decisiones de la Justicia, incluso ante la Corte Suprema. En este caso, su defensa había pedido que la condena por la causa Ciccone no comenzara a ejecutarse hasta tanto la Corte Suprema no rechace su queja. Según el planteo, el tribunal oral no podía dar comienzo a la ejecución de la sentencia porque esa circunstancia atentaría contra el derecho de inocencia.

Ahora, en un fallo unánime, los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky decidieron no hacer lugar a esa queja presentada por la defensa del exvicepresidente contra la resolución del Tribunal que le fijó la pena. El TOF 4 -integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado- había ordenado dar inicio a la ejecución de la condena. Esa resolución fue apelada por Boudou, que presentó un recurso de queja a la Casación, y que ahora fue declarado inadmisible.

La medida

"El recurrente se limitó a alegar la violación a garantías constitucionales -como el principio de inocencia- sin demostrar a lo largo de su impugnación, concretamente, cual es el agravio actual, de tardía o imposible reparación ulterior que le genera el auto dictado por el a quo, como para lograr equipararlo a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara", sostuvieron los camaristas.

Esta semana, el TOF 4 redujo dos meses y medio de la pena de Boudou, al considerar que se debían computar como parte de su detención los dos meses y medio que pasó detenido en el marco de una causa conexa con Ciccone.

Boudou fue condenado por esta causa en agosto del año pasado. De acuerdo a la sentencia dictada por ese tribunal, se dio por probado que se apropió indebidamente del 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica a través de testaferros. Junto a Boudou, en esta causa fueron condenados Alejandro Vandenbroele, José María Nuñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnik Brenner y Cesar Forcieri.

Hace dos meses Boudou fue condenado en otro expediente a tres años de prisión en suspenso por la falsificación de documentos de un automotor, una causa por la que había sido absuelto en 2017.