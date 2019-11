El Papa Francisco no vendrá a la Argentina en 2020

Desde su asunción en marzo de 2013, el Papa Francisco viajó por diferentes partes del mundo, pero no regresó a la Argentina. En los últimos meses, se había especulado sobre una posible visita del Sumo Pontífice a su país de origen. Sin embargo, se pudo constatar que, finalmente, Francisco no vendrá a la Argentina en el 2020, según informaron fuentes del Vaticano.

La noticia se da luego de que el pasado julio, el Papa confirmara que le “gustaría” venir a la Argentina, en una entrevista con La Nación. De hecho, tras sus sorpresivas afirmaciones, desde el propio entorno de Jorge Bergoglio, habían asegurado que la potencial visita de él iba a producirse en el segundo semestre del 2020 e incluiría también una escala en Uruguay. Pero los devotos todavía tendrán que esperar porque la visita no se llevará a cabo.

No obstante, se cree que entre los primeros viajes que tendría previsto Alberto Fernández como presidente de la Argentina, sería una visita al Vaticano.

Entre los destinos de Latinoamérica que recorrió Jorge Bergoglio desde que se convirtió en la autoridad máxima de la Iglesia Católica, se encuentran Panamá, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud este mismo año, Perú, Chile, Colombia, México, Cuba, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Fuente: Radio Mitre