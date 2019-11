Central Norte es cosa seria y se quedó con el triunfo en Sunchales

Central Norte sueña cada vez más alto, cada vez más firme y motivado con un magnifico presente. El cuervo volvió a demostrar que todo es posible y abrochó una enorme victoria en Santa Fe, al derrotar a Unión Sunchales por 2 a 1, por la decimoprimera fecha del torneo Federal A.

El equipo de Ezequiel Medrán alcanzó su primer objetivo a corto plazo, un triunfo que lo catapultó, momentáneamente, al tercer puesto en la tabla de posiciones. El cuervo sacó adelante una batalla que comenzó perdiendo, pero tuvo la capacidad de sobreponerse y salir victorioso.

Central Norte no estuvo cómodo en la primera mitad, le costó mucho generar peligro en el área rival, pero aún así se las ingenió y complicó.

El bicho verde de Sunchales se adueño de las acciones y comenzó a exigir a Mauricio Pegini, quien tuvo un gran desempeño y fue fundamental para alcanzar la victoria. A los 15 minuto, el “uno” azabache le ahogó el primer grito de gol a Matías Zbrun, al desviar un remate con gran destreza.

Se veía venir el primero del partido y llegó a los 29 minutos. Miguel Yuste capturó un rebote y marcó en 1 a 0 transitorio.

Los dirigidos por Medrán no se achicaron, buscaron y encontraron la igualdad por Fabricio Reyes, quien volvió a explotar toda su categoría goleadora, al convertir el 1 a 1.

Central Norte arrancó el complemento con mayor lucidez y, nuevamente, la Perla Reyes, la figura del partido, dijo presente con una estupenda maniobra, el delantero cuervo definió de chilena, la pelota pegó en el palo, rebotó en el arquero y entró.

Reyes marcó un verdadero golazo y quizás el más lindo en su carrera profesional.

El cuervo logró dar vuelta el marcador, pero con el correr de los minutos comenzó a padecer los embates del rival. Como si esto no fuera poco, Nicolás Issa se retiró lesionado y Medrán mando a la cancha a Guillermo Cosaro.

Central Norte sufrió sobre el final, pero logró el regreso a Salta con los tres puntos.



El resultado:

UNIÓN (S) 1 C. NORTE 2

L. Torres M. Pegini

G. Mathier P. Figueroa

J. Paiz F. Rodríguez

M. Yuste P. Krupoviesa

L. Pruzzo J. Jiménez

F. Semino F. Piergiacomi

M. Castellano N. Issa

A. Pacheco O. Young

M. Valdivia C. Arriola

S. Stelcaldo F. Reyes

M. Zbrun R. Martínez

DT: Milanese DT: E. Medrán

Goles, PT: 29’ Miguel Yuste (U), 34’ Fabricio Reyes (CN). 8’ F. Reyes (CN). Cambios, ST: 11’ J. Rivas por Arriola (CN), 19’ Martín Rodríguez Rojas por Semino (U), 20’ G. Ríos por Martínez (CN), 29’ G. Cosaro por Issa (CN).

Jornada: 11° fecha

Estadio: La Fortaleza

Árbitro: Nélson Bejas

Las posiciones:

Equipos PJ G E Ptos.

Boca U. 10 5 3 2 18

Sarmiento 9 4 4 1 16

C. Norte 10 4 4 2 16

Güemes (SdE) 10 4 4 2 16

Chaco FE 9 4 3 2 15

Las Parejas 10 3 6 1 15

Douglas H. 10 4 3 3 15

Depro 11 3 5 3 14

Unión (S) 10 3 4 3 13

Crucero 10 3 4 3 13

Sp. Belgrano 10 2 4 4 10

Def. Belgrano 11 2 4 5 10

S. Martín (F) 10 2 3 5 9

Juventud (G) 10 1 5 4 8

Gimnasia (CdU) 10 2 2 6 8