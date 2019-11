Olmedo: "No me voy a la casa, seguiré trabajando para la provincia"

Entre las PASO de octubre y la elección de ayer Alfredo Olmedo perdió cerca de 25 mil votos, casi cuatro puntos porcentuales. Como todos los candidatos a gobernador que competían contra Gustavo Sáenz, cedió adhesiones ante el primer mandatario provincial electo.

Aun así, Olmedo no se expresó como un derrotado en la conferencia de prensa que brindó ayer en el sede capitalina del Partido Renovador (desde hace tres años denominado "Pares") tras conocerse las tendencias definitivas de los comicios.

Tuvo dos puntos para sostener su optimismo en el discurso: los resultados de la ciudad de Salta, donde el Frente Olmedo Gobernador fue el segundo más votado, y la sorpresiva performance de Tartagal, donde el candidato de la agrupación que lleva su nombre, el radical Mario René Mimessi, resultó intendente electo.

Con más del 99% de las mesas procesadas, el escrutinio provisorio arrojó que Olmedo sacó el 15,38% de lo sufragios; en las primarias había llegado al 19,39%.

En la capital salteña el candidato de la gorra amarilla llegó a al 17,78% de los votos.

"Nos consolidamos como la segunda fuerza en la ciudad de Salta y ganamos la ciudad emblemática de Tartagal, estoy más que honrado, agradecido y fortalecido", dijo el diputado nacional hasta diciembre.

"No tengan dudas, no me voy a la casa, seguiré trabajando siempre a disposición de nuestra provincia y del país", aseguró el excandidato a gobernador.

Y adelantó: "Ya se lo dije al próximo gobernador, él ya lo sabía, siempre hemos trabajado en conjunto, tenemos nuestras diferencias, pero hay que cerrar la grieta y ponerse a trabajar por una Salta distinta".

Explicaciones

Olmedo adjudicó la pérdida de votos al fenómeno de arrastre de adhesiones que suele tener quien logra tener una buena elección, como ocurrió con Sáenz en las PASO.

"Muchas veces se escapa el voto al que va ganador, pero yo diría que casi no hemos perdido votos en relación al dinero que usó el Estado para esta campaña y a la cantidad de candidatos a intendentes que se bajaron de nuestro frente a través de un favor político", explicó.

"Nos enfrentamos a dos aparatos: Sáenz fue apoyado por los gobiernos de la Nación, la Provincia y de la ciudad y Leavy tenía el apoyo del Gobierno nacional electo", dijo Olmedo.

"Demostramos que sin negociar con las otras fuerzas, sin representar los intereses de la Nación sino los intereses de los salteños, logramos ser segundos en la Capital y seguramente con grandes posibilidades de obtener la presidencia del Concejo Deliberante de esta ciudad (su primer candidato a concejal, Alberto Castillo, fue el más votado ayer, aunque las listas que adhirieron al frente de Sáenz serán mayoría en el Concejo) y, por otro lado, ganar en Tartagal que era el bastión más grande del presidente electo de la Nación y ahora es el bastión más grande de la fórmula Olmedo con el radicalismo", destacó el legislador.

"No vamos a poner palos en la rueda ni trabas para que la provincia no funcione, todo lo contrario, la provincia es de todos, no del gobernante, entonces que Sáenz cuente con todo nuestro equipo para que la provincia salga adelante", finalizó.

