Estafan a clientes del Banco Nación con transferencias

Denuncias realizadas por clientes del Banco Nación sucursal General Güemes sobre transferencias que tuvieron lugar desde sus cuentas bancarias sin que ellos hayan tenido participación, generaron preocupación en la Gerencia local, por lo que se tomó la decisión de realizar una advertencia pública sobre un tipo de maniobras delictivas que se estarían realizando a través de internet.

“Existen páginas en internet donde ofrecen préstamos en forma inmediata, con el solo hecho de ingresar a la página; hay que tener cuidado porque nadie regala nada, nunca sabemos si las páginas son reales o no”, advirtió Cristian Peralta, como gerente de la sucursal.

La trama delictiva se inicia cuando la persona con necesidad de solicitar un préstamo ingresa a la página donde le piden varios datos con la excusa de poder hacerles una transferencia del dinero solicitado.

“Según los casos de los que pudimos tomar conocimiento les solicitan el CBU, la clave del home banking y la clave token; es importante que los clientes sepan que jamás deben dar a conocer su clave token, porque es como darles la llave para que saqueen sus cuentas”, aclaró.

Cuando se ponen en contacto con los supuestos prestamistas, los indagan sobre su cuenta bancaria que puede ser una simple caja de ahorro donde se depositan los sueldos. Si bien el porcentaje de usuarios que hacen uso del home banking es pequeño, la mayoría aun no cuentan con una clave token; por lo tanto, la organización delictiva, por medio de sólidos argumentos, obliga a la persona a que vaya a un cajero y saque su clave token; una vez realizado este trámite le piden que se la envíen junto con el CBU y la home banking.

“Estamos teniendo casos donde denuncian que les están sacando plata de la cuenta, indagando un poco más a la persona denunciante nos explica que ingresaron a una página que se llama Préstamos Ya, donde les pidieron que se acerquen a un cajero para generar su clave token, y le piden la de home banking y el CBU, con todos esos datos los estafadores inician una serie de transferencias”, agregó el gerente.

Por su parte, la contadora Vanesa Sgardelis informó que “lo que nosotros queremos hacer es advertir a la comunidad de General Güemes que no tienen que darle la clave del cajero a nadie, porque es como estar dando la llave que abre la cuenta”.

La maniobra delictiva consiste en obtener la mayor cantidad de claves token posible y eso les permite que rastrearlos sea muy difícil. El movimiento de transacciones consiste en sacar el dinero de una cuenta y transferirlo a otra, en forma inmediata sacarlo de esa cuenta y pasarlo a una tercera y así repetir el procedimiento con varias cuentas bancarias, para evitar que puedan ser rastreados. Es decir que para ellos es vital controlar muchas cuentas.

“Lo que notamos como un perfil general, es que están ubicando a clientes que no tengan mucho conocimiento sobre el uso de las claves y los tipos de claves que pueden generar por el cajero automático, por eso le pedimos que ante la necesidad de solicitar un nuevo préstamo, recurran a los bancos que son las únicas entidades financieras con respaldado y garantías. Insistimos en que jamás deben hacer entrega de ningún tipo de clave, solamente pueden entregar el CBU pero no otro tipo de clave, porque eso les permite el acceso a su cuenta. Cuando un usuario genera una clave token queda habilitado para realizar transferencias bancarias desde una computadora o un celular”, explicaron los bancarios.

Fueron muchos los casos de estafas consultados y eso disparó una alerta. Es importante aclarar que ninguna tarjeta de crédito envía un mail o realiza una llamada telefónica solicitando claves. “Son muy personales y nadie, ni siquiera nosotros, las conocemos. La persona que haya recibido un llamado o haya entregado su clave token, le pedimos que se acerque al banco para cambiarla porque va a perder su dinero. También les pedimos que hagan la denuncia para que podamos frenar este delito”, finalizó.