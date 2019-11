Lanús y Central Córdoba definen la otra llave

Lanús y el sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentarán hoy, desde las 17.10, en La Rioja por una de las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, con el arbitraje del internacional Patricio Loustau y televisación en vivo de TyC Sports.

La sede de La Rioja, conocida popularmente como Estadio de Vargas, fue reinagurada en 2019, luego de una amplia remodelación en la que se construyeron cuatro tribunas nuevas (dos en uno de los laterales y una detrás de cada arco). La cancha es utilizada por distintos equipos de la Liga Riojana de Fútbol, como Tesorieri y Andino.

Lanús, que viene de sufrir un golpe duro al perder 1 a 0 el clásico frente a Banfield, intentará revertir la situación ante un adversario recientemente ascendido.

La única duda que tiene el entrenador Luis Zubeldía es si Lautaro Acosta está en condiciones de ser titular, ya que terminó el encuentro ante Banfield con molestias físicas, por lo que si no está disponible, ingresará el Alexander Bernabei.

Por su parte, Central Córdoba viene de vencer a Patronato por la Superliga, en la que viene realizando una buena campaña que, por ahora, lo tiene lejos de los puestos del descenso.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en los otros partidos de Copa Argentina, el entrenador Gustavo Coleoni no cambiará al arquero y seguirá como titular Diego “Ruso” Rodríguez y no Maximiliano Cavallotti.

Además, si se toma como parámetro la alineación presentada ante Patronato, también variarán ambos delanteros: Nicolás Miracco y Facundo Melivillo saldrán e ingresarán Jonathan Herrera y Gervasio Núñez, que por momentos se retrasará a su posición natural de mediocampista para hacer línea de cinco en esa zona.

Zubeldía no se confía

El técnico de Lanús, Luis Francisco Zubeldía, admitió: “No podemos confiarnos al enfrentar un equipo que pelea por los últimos puestos, porque no será fácil superar a Central Córdoba, porque es un muy buen equipo”. Y agregó el DT de uno de los punteros de la Superliga: “Muchos ya nos dan jugando la final, pero primero hay que ganar la semifinal”.

Probables alineaciones



Lanús: Agustín Rossi; Leonel Di Plácido; Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Facundo Quignon; Lautaro Acosta, Lucas Vera, Marcelino Moreno y Alexandro Bernabei; Jose Sand. Dt: Luis Zubeldia.

Central Córdoba: Rodriguez; Ismael Quiles, Oscar Salomón, Matías Nani y Jonathan Bay; Lucas Vega; Marcelo Meli, Juan Galeano y Leonel Ferroni; Facundo Melivillo y Nicolás Miracco. DT: Gustaco Coleoni.