Juan Darthés contra las cuerdas, Interpol elevó una alerta roja para detenerlo

La semana pasada se había difundido la noticia del pedido de captura internacional de Juan Darthés, pero en horas quedó desestimado e incluso su abogado Fernando Burlando dijo que solo se trataba de un título y no le dio mayor importancia.

Pero este mediodía sí quedó confirmada el alerta roja internacional de Interpol para la detención del actor, acusado de violar a Thelma Fardin cuando la actriz era menor y estaban de gira en Nicaragua con la serie Patito feo.

El alerta se emite a nivel internacional y así quedan avisadas todas las policías del mundo, siendo un grado muy alto de alerta a nivel mundial.

Esto quiere decir que cuando el actor cruce la frontera, se presente a realizar un trámite o un policía le pida documento quedaría detenido.

Ante este nuevo revés en la causa, Fernando Burlando, abogado del actor, rompió el silencio en El Diario de Mariana a través de audios de WhatsApp.

En el primer mensaje de voz que le envió a Marina Calabró, el letrado afirmó: “Frente a la ausencia de garantías en Nicaragua no queda otra que hacer el juicio en Brasil. Más que nada con la técnica. El abogado que tenemos en Nicaragua entendía que no debían decretarle la captura internacional, sino solo nacional, porque el juez del tribunal no tenía atribuciones”. Y continuó: “Son temas menores, en definitiva, esto se tiene que dirimir en Brasil porque Juan va a estar ahí, porque no tiene garantías de ninguna naturaleza en Nicaragua. Es un país que tiene características inexistentes a nivel republicano. Es un país que reúne todas las condiciones y características para que no haya Justicia. Brasil, no, es un lugar adecuado”.

Firme en sus convicciones, Burlando manifestó: “Nuestra idea es llegar a juicio, y en juicio le van a tener que pedir disculpas a Juan Darthés. Todo esto que ahora es rimbombante, petardista, que es noticia, el día de mañana cuando se produzca la prueba y vean lo que no hay, seguramente esto va a terminar como pronosticamos desde el principio”.

Al final, Fernando Burlando admitió la posibilidad de que Juan Darthés vaya a prisión durante el tiempo que dure el proceso en Brasil, aunque se mostró seguro de probar su inocencia: “Una vez que requieran formalmente a Juan, es factible que mientras dure el proceso se tome alguna medida privativa de la libertad en Brasil. Como así también es factible que por el mismo motivo se lo encarcele en el lugar. Esa es la situación. También estuvimos averiguando situaciones, momentos y lugares y en este sentido estamos tranquilos. Juan sabe que tiene enfrentar esta situación para llegar a lo que más quiere, que es la verdad”.