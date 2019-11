El 1 x 1 de los “Scaloni-boys”

Esteban Andrada (6)

La solidez que tuvo el equipo casi que no lo hizo trabajar. A pesar de una duda en la salida junto a Otamendi en el arranque del partido, dio mucha seguridad. Muy preciso en los saques con los pies. Cumplió.

Juan Marcos Foyth (4)

No es la primera vez que muestra exceso de confianza. Pisó la pelota dentro del área, la perdió y la jugada terminó en el penal de Paredes. Tuvo unos 15 primeros minutos muy flojos y después levantó.

Germán Pezzella (6.5)

Sólido en el juego aéreo, conformó una dupla central muy segura con Otamendi. Se bancó bien a Firmino y siempre dio el paso adelante junto a su compañero.

Nicolás Otamendi (7)

Muy rápido en los cruces, jugó muy bien a espaldas de Pezzella. Por momentos jugó cerca de Paredes para achicar líneas y facilitarle el trabajo al volante central. Se perdió un gol de cabeza.

Nicolás Tagliafico (6)

No sufrió sobresaltos con Gabriel Jesus. Si bien no gravitó en ataque, hizo una tarea muy sólida en defensa. El ingreso de Acuña lo ayudó todavía más a clausurar su sector.

Lucas Ocampos (7)

Una grata alternativa encontró Scaloni para jugar con cuatro volantes en el mediocampo. Bien abierto por derecha, por momentos fue un tercer punta. Le hizo un lujo divino a Willian, aunque por momentos abusó de los chiches. Tuvo un remate que pasó cerca del travesaño. De lo mejor del equipo.

Leandro Paredes (6)

Respaldado por los dos centrales, su espalda siempre estuvo bien cubierta. Se prendió en la fricción y manejó bárbaro la pelota parada. Además tuvo un remate desde media distancia que obligó a una buena atajada de Alisson. En el debe quedó una salida en falso y el penal que le cometió a Gabriel Jesus.

Rodrigo De Paul (6.5)

Importante tener en el equipo a un jugador capaz de ocupar todas las posiciones del mediocampo y también en ataque. Jugando de doble cinco aportó sudor y sacrificio para darle una mano a Paredes. Hace rato que se ganó un lugar entre los titulares.

Giovani Lo Celso (6)

Su nivel fue de mayor a menor. Sin muchos minutos en el Tottenham, se le notó la falta de ritmo y terminó siendo reemplazado con claras muestras de cansancio. Jugó como volante por izquierda, aunque por momentos se cerró.

Lionel Messi (8)

Muy inteligente, pensó en el penal que le cometió Alex Sandro desde que agarró al pelota afuera del área. Las jugadas más claras de Argentina llegaron desde sus pies. Dos tiros libres que atajó Alisson, un mano a mano tras una corrida de 30 metros y otro remate de gol que justo rebotó en Militao. No ejecutó bien el penal, pero pudo meterle en el rebote. Se lo notó muy enchufado, marcando siempre en la salida.

Lautaro Martínez (5)

Juntó marcas y descargó bárbaro para Messi en lo que sería el penal. Luchó mucho contra los centrales y generó infracciones. Tuvo dos jugadas de gol dentro del área y no las aprovechó: en una no impactó la pelota y en la otra la mandó por arriba.

Marcos Acuña (5)

Entró para darle más marca a la banda izquierda y lo consiguió. Ejecutó muy por arriba un remate desde adentro del área.