Fuerte debate interno en el oficialismo por las denuncias contra jueces federales

El Consejo de la Magistratura desnudó ayer, en lo que pudo haber sido la última jornada del organismo con Mauricio Macri en la Casa Rosada, las fuertes disidencias internas con las que convivió el oficialismo durante los últimos años. El organismo, encargado de promover y remover jueces, tomó ayer definiciones sobre tres actores claves dentro de los tribunales de Comodoro Py, que generaron malestar dentro de Cambiemos.

A pesar de que las denuncias en su contra habían quedado a un paso de la desestimación, el juez Rodolfo Canicoba Corral seguirá bajo investigación del Consejo después de la agitada sesión de ayer. Lo mismo ocurrirá con su colega Claudio Bonadio, que seguirá bajo la lupa del kirchnerismo ante un nuevo fracaso del oficialismo para salvarlo. El único beneficiado fue el juez Ariel Lijo, que había sido denunciado por beneficiar a la familia Corach durante la instrucción del caso Siemens, una acusación que desde ayer quedó cerrada.

El pedido del consejero oficialista Juan Pablo Más Vélez para desestimar las denuncias contra Canicoba Corral había despertado malestar desde temprano en el Consejo. Desde las 9, cuando se reunió la Comisión de Disciplina y Acusación, ya había cruces entre los protagonistas por el tratamiento de distintos expedientes.

El diputado Pablo Tonelli y el senador Mario Pais fueron quienes hicieron efectivo el pedido de postergación para desestimar las denuncias contra Canicoba Corral, que no tuvo objeciones en el resto del cuerpo.

"Este proyecto merece un especial análisis", dijo Pais. Tonelli, por su parte, agregó: "Estaría faltando algo de prueba". Y adelantó que podría pedir en los próximos días una tasación sobre la mansión que el juez y su mujer, Viviana Tejada, compraron en Vicente López, así como la evolución patrimonial de esta abogada y los gastos del matrimonio.

Pedido de desestimación

Pero el pedido de desestimación impulsado por Más Vélez ya había abierto una brecha dentro del oficialismo, en especial con legisladores que responden a Elisa Carrió. "No sé qué parte no entienden los representantes de Cambiemos en el Consejo. La impunidad no se negocia y no es lo que votó la gente. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando por una Justicia donde los jueces de dudosa fortuna sean investigados profundamente", había advertido la diputada Paula Oliveto antes de la sesión. Y la siguió, en la misma línea, el diputado Juan Manuel López.

Tras la postergación del caso, y cuando los ánimos dentro del oficialismo parecían haberse calmado, apareció otra desestimación, pero que beneficiaba al juez Lijo, también frente a una acusación impulsada por los diputados cercanos a Carrió. Y la interna se volvió a encender.

“Salvataje a Canicoba Corral

"Hoy, el Consejo pospone el salvataje a Canicoba Corral, pero callados salvan al juez Lijo. La Coalición Cívica no banca la impunidad, no estamos en esa y vamos a seguir trabajando para que algún día tengamos Justicia y jueces decentes", resumió López en Twitter.

El organismo desestimó ayer la denuncia contra Lijo por supuesto mal desempeño en el caso Siemens, después de que el juez archivara el expediente que involucraba a funcionarios menemistas, entre ellos, el exministro Carlos Corach.

Lijo había sido denunciado después de rechazar prueba presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) para el supuesto beneficio de los Corach y también lo acusan de haber hecho una parcial valoración de la prueba sobre el pago de sobornos que terminó con el procesamiento de los empresarios de Siemens, pero que nunca siquiera llevó a indagatoria a los funcionarios menemistas imputados en el caso.

El juez Alberto Lugones, que instruyó el expediente en el Consejo, entendió que "los elementos analizados no permiten indicar que el desempeño del doctor Lijo merezca reproche disciplinario". También agregó que la Cámara Federal y la Cámara de Casación ratificaron las decisiones tomadas por Lijo en el caso Siemens y que, por último, al determinar el archivo del expediente (y no el sobreseimiento de los funcionarios menemistas), el caso todavía puede reactivarse si aparece nueva prueba. Le queda otra denuncia abierta por su crecimiento patrimonial que instruye el senador Pais.

Claudio Bonadio

Por último, el oficialismo intentó ayer por segunda vez consecutiva blindar al juez Claudio Bonadio. Pero el kirchnerismo -que lo denunció en estos expedientes en el Consejo de la Magistratura- volvió a frenarlo.

Los casos por supuesto mal desempeño, entonces, continuarán en trámite y será el próximo Consejo, con mayoría kirchnerista, quien decida sobre el futuro del juez Claudio Bonadio.

Fuente: La Nación