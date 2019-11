Un joven que no sabía nadar se tiró al agua en la India y no fue auxiliado. La horrorosa secuencia quedó registrada en un video. Atención las imágenes pueden herir tu sensibilidad.

Sus amigos lo grabaron mientras se ahogaba, no lo ayudaron y lo dejaron morir

En un salvaje e inhumano acto un grupo de jóvenes dejó que un amigo que no sabía nadar muriera ahogado. La víctima se llamaba Jaffer Ayub, tenía 19 años y se había tirado al agua en un estanque cerca de Rukmoddin Darga, en la India.

No solo no lo ayudaron, sino que registraron la horrorosa secuencia. Tampoco lo asistieron un grupo de mujeres que estaba en el lugar y que lavaba la ropa. Todos presenciaron lo que pasaba pero nadie atinó a socorrerlo.

Uno de sus amigos se metió al agua a nadar y volvió rápidamente. Jaffer se envalentonó y a pesar de que no sabía nadar, decidió intentarlo. Una vez en el agua empezó a ahogarse, se acercó a la orilla y un amigo de él, en una actitud perversa, le extendió la mano para sacarlo pero la retiró.

La policía identificó a la víctima como Jaffer Ayub, de 19 años, residente de la localidad de Kalaburagi. Era el único sostén de la familia, ya que su padre es alcohólico.

Cuando los efectivos se presentaron en la casa de los acusados por la muerte de Jaffer sus padres les impidieron que les tomaran declaraciones. Argumentaron que estaban en estado de shock por lo que había pasado. El caso es investigado como ‘muerte no natural‘ por las autoridades locales.

FUENTE: TN