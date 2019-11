Aumenta la cifra de padres que no pagan la cuota alimentaria

"Hace un año que vengo luchando por mis hijos. Me separé de su padre por violencia de género. Inicié el juicio de alimentos pero ahora él dice que se quedó sin trabajo fijo y que no puede cumplir, que anda buscando para hacer changas pero que no le alcanzará. Espero que la Justicia me dé una solución", sostuvo Viviana. L, de 32 años.

Testimonios como este se conocen día a día. Actualmente unas 532 personas figuran en el Registro de Deudores Alimentarios de la página web del Poder Judicial de la Provincia de Salta. En su mayoría son hombres padres, aunque también hay algunos casos de mujeres madres. La cifra va incrementándose día a día.

En diálogo con El Tribuno, la secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, explicó que se advierte un aumento de la cantidad de deudores alimentarios que constan en el registro.

"Observamos, al menos a partir de este año, que ha habido un crecimiento. Hasta mediados del año pasado hablábamos de 380 personas. Luego llegamos a tener 410 y de ahí han saltado a 532 ahora, lo cual llamó la atención", indicó Ferri.

Los últimos casos ingresados corresponden a mujeres deudoras, aunque no son muchas. También se incorporaron abuelos obligados en forma excepcional al pago de cuota alimentaria.

"Si bien se ha dado este movimiento de incremento, también se han producido movimientos de baja. Tenemos unos tres casos en los que se había registrado el ingreso, pero al cabo de tres meses se produjo la baja porque llegaron a un acuerdo entre las partes", indicó.

"Una de las características del registro determinado por ley es que sea público para cumplir con el espíritu de obligar a la persona a que cumpla con el derecho alimentario de su hijo o hija", recalcó.

El 9 de octubre pasado la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que mediante la incorporación de dos artículos a la ley provincial 7.411, promueve como requisito para la admisión, ingreso y permanencia en estadios donde se desarrollen espectáculos deportivos; que las personas no figuren en el Registro de Deudores Alimentarios. Así también, un juez deberá establecer si es que puede salir o no del país.

Al ser consultada por este proyecto, la secretaria de Derechos Humanos de la Corte respondió que "ese proyecto también colabora en todas estas actuaciones que se han ido dando a partir de la reforma del Código Civil que si bien fue en 2015, han habido decisiones jurisdiccionales en las provincias donde se observa que la Justicia ha intentado, más allá de lo que marca ley vigente, mecanismos para conminar al hombre a que cumpla con la responsabilidad parental".

En junio pasado un chofer no pudo renovar su licencia de conducir profesional por estar anotado en el Registro de Deudores Alimentarios. La medida cautelar fue dictada por el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Converset.

Un mes después, un hombre oriundo de Córdoba, quien es padre de tres hijos, fue retenido en Argentina cuando quiso salir del país por el incumplimiento de la cuota alimentaria. La orden fue dictaminada por el juez de Cosquín, Francisco Martos, a pedido de la madre de los chicos.

"En otras jurisdicciones provinciales se le ha prohibido al deudor que asista a eventos como espectáculos, clubes, también que se postule a un cargo o función pública y en esa línea está este proyecto de Diputados, de restringir cada vez más el campo de acción social y público, justamente para conminar a la persona para que cumpla con las obligaciones a su cargo", destacó Ferri.

Y agregó que el hecho de figurar en el registro de deudores representa una noticia que genera discusión social y busca hacer tomar conciencia a la persona sobre sus obligaciones para cumplirlas y así tener la libertad de moverse en los espacios y concretar sus trámites. Por lo pronto, en Argentina solamente funcionan los registros de deudores alimentarios provinciales. Aún no hay uno único a nivel nacional aunque existe un proyecto en tratativas.

“Lo que se establece a veces son convenios. Por ejemplo, tenemos firmado uno con la Ciudad de Buenos Aires para entrecruzar datos, por lo tanto un deudor declarado acá no puede hacer trámites o sobre el pesan restricciones en la otra jurisdicción”, recalcó Ferri.

El trámite de inscripción de un deudor o deudora en el registro es a interés de las partes. “No funciona de oficio, sino que, cuando la persona que inició el juicio de alimentos en el Juzgado de Familia observa que la otra persona debe tres cuotas consecutivas o cinco alternadas y se verifica el incumplimiento de la sentencia del juez que ha impuesto la cuota, la parte interesada, es decir, el alimentado o mediante su representante puede solicitar la inclusión en el registro, con lo cual el juzgado librará una orden a esta Secretaría para que proceda al alta del deudor alimentario declarado moroso con datos personales y mora”, especificó Ferri.

Desde 2017, con la implementación de nuevas tecnologías informáticas y en el marco de protocolos de seguridad para la expedición de datos, los ciudadanos pueden obtener el certificado de deudores alimentarios, de autogestión online, las 24 horas, mediante la página del Poder Judicial. Tras colocar los datos personales, el certificado con un número asignado y un código de verificación aparecen en pantalla y se lo puede imprimir o guardar como archivo. Dicho certificado se utiliza para determinados trámites, por ejemplo, el negativo es solicitado para obtener licencias de conducir.

Ferri destacó la importancia de evitar llegar a judicializar los casos por alimentos. “La reforma civil lo que busca es privilegiar y tener en cuenta que, más allá de los incumplimientos derivados, siempre se habla de vínculos de parentesco que es el trasfondo. No olvidemos que papá o mamá que incumple, lo hace contra la persona en situación de vulnerabilidad que es el niño, la niña o adolescente. Siempre como defensores de derechos humanos buscamos que los adultos puedan llegar a un punto de diálogo o acordar sin llegar a la situación de vulnerar los derechos de los niños”, sostuvo.

Añadió: “Hay casos en los que se llega al extremo porque no se efectivizan las obligaciones y muchas veces los niños son los rehenes de estas situaciones. Pasa por una cuestión de cultura, respeto y educación de los adultos. La responsabilidad sobre cómo afrontar esta situación, cumplir las obligaciones que cada acto y conducta no corresponde a los niños, sino a los adultos”.

En este sentido recomendó tratar de llegar a una mediación, previa charla, conciliación o acuerdo extrajudicial. “Es importante que ese acuerdo no solo quede en palabras sino que se cumpla para no perder la comunicación entre padres ya que los dos son responsables, cada uno en el marco de sus posibilidades económicas”, finalizó.

Madres preocupadas

El proyecto de ley para que quienes figuren en el registro de deudores alimentarios no puedan asistir a espectáculos deportivos y para que un juez determine si pueden salir del país o no, es autoría del presidente de la Cámara de Diputados Santiago Godoy y los diputados Alberto Abadía y Marcelo Oller. A principio de octubre pasado fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

“Que más de 500 personas no le pasen alimentos a sus hijos es muchísimo. El hecho de que no puedan salir del país o entrar a las canchas me parece una manera de ir cerrándoles las posibilidades entonces tendrán que pagar lo que corresponde, es decir, ponerse al día con la cuota alimentaria”, dijo Godoy.

“Esto ayuda a la Justicia y que se cumpla con los derechos del niño, su derecho a la alimentación”, agregó.

Sostuvo que el proyecto surgió tras mantener charlas con varias madres preocupadas.

“Pensamos que había que empezar a mirar e intervenir en las situaciones de la vida cotidiana para que las personas se vean obligadas a cumplir”, afirmó