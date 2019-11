Tenso cruce entre Úrusla Vargues y Anamá Ferreyra en las redes

La ex panelista de “Nosotros a la mañana” hizo un comentario político y la ex modelo le contestó con ironía. La discusión continuó en Twitter hasta que la brasileña se sintió discriminada y pidió la intervención del INADI

“Después del 10 de diciembre habrá libertad”, dijo Úrsula Vargues en su cuenta oficial de Twitter en referencia a la próxima asunción de Alberto Fernández como presidente de la República Argentina, luego de haberle ganado las elecciones a Mauricio Macri.

Con tono irónico, Anamá Ferreira le preguntó: “¿Estás presa? No sabía”. La ex panelista del programa Nosotros a la mañana no se quedó callada y redobló la apuesta: “Cuando hables bien español te respondo”.La ex modelo brasileña se enojó frente a estas críticas por su manera de hablar español y le respondió: “Qué raro, sos racista con los extranjeros que vivimos aquí hace más de 40 años, pensé que no discriminabas, hablo como puedo y no le hago mal a nadie...”.

“Chicos, @ursuvargues dice que me vuelva a Brasil, ¡pobre! ¿Dónde están mis amigos de Twitter para responderle?, vamos a contestarle", publicó Anamá en la red social y se generó un debate entre los seguidores que opinaban a favor y en contra de este fuerte e inesperado enfrentamiento.

Como Vargues le seguía contestando “cuando hables bien español te respondo", Ferreira señaló: “Esta expresión es lo más racista que he visto, viniendo de vos que sos nacional y popular. Soy latinoamericana, ¿te gusta o me hago europea?”.

El periodista Ángel de Brito también se metió en esta pelea y compartió una captura con el cruce entre ambas. “Sos tan obvio que das asco", le contestó Vargues. "Sos todo lo que está mal. No te quiere nadie. Tenés mucho odio. Ojalá puedas encontrar un poco de paz”, agregó, enojada. “¿Me lo decís por judío o por extranjero?”, le contestó el conductor del programa Los ángeles de la mañana.

“Volvé a Brasil y contanos, ¿dale?”, le recomendó Úrsula.“¿Queeee? Vos sos como el camarón que tiene mierda en la cabeza. No mi amor, no me voy nunca, estoy a gusto”, añadió Anamá y luego pidió la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Esta no es la primera vez que Úrsula genera revuelo en Twitter por sus declaraciones. En noviembre de 2017, opinó sobre una pelea entre Diego Leuco y un productor radial que le había gritado insultos antisemitas a su padre, Alfredo Leuco, cuando subió al escenario a recibir un premio en los Martín Fierro de Radio.

“Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna, nunca. La grieta es para imbéciles. Si insultaran a mi viejo, yo no me la agarraría con mi pareja”, fueron los primeros mensajes de Vargues al respecto.

Y luego comentó: “Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. ‘Me dijo judío… ¡Qué horror!’ jajaja”.

Tras ser criticada por sus expresiones antisemitas, fue desplazada del ciclo Nosotros a la mañana que en ese momento era conducido por Fabián Doman. Luego, grabó un video para pedir perdón: “Este es un mensaje para toda la colectividad. Quiero volver a pedir disculpas, ya lo hice en el medio donde trabajaba. Nunca fue mi intención lastimar a nadie, y si así lo hice pido disculpas nuevamente”.