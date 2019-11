De nuevo, largas filas en la Anses para cobrar el bono de 5 mil pesos

Con una larga fila que doblaba hacia calle Urquiza así amaneció la oficina de la Anses ubicada sobre calle Jujuy. Es que muchos salteños se dirigieron al lugar para tratar de cobrar el polémico bono de 5 mil pesos para desempleados que prometió el gobierno nacional.

Gran parte de la gente que se hizo presente con la intención de cobrar el bono sabía que la Justicia lo había suspendido hasta después de las elecciones . A mediado de octubre, la jueza Servini de Cubría fue quien suspendió el cobro de dicho bono hasta después de las presidenciales es por eso que quienes se acercaron hoy a las oficinas de la Anses indicaron que ya pasó un tiempo prudencial para cobrarlo.

“Hice todo los tramites correspondientes, pero parece que no hay nada” dijo Rosa indignada por la espera.

La fila comenzó a formarse desde la madrugada incluso hubo gente que llegó al lugar cerca de las 4 de la madrugada para poder cobrar los cinco mil pesos. “El trámite se hace a través de una máquina, pero según me dijo un señor que entró primero es que no hay un peso para nadie”, agregó la mujer.

“Estamos esperando por cobrar. Siguen jugando con la salud de la gente porque todo esto salió de la boca del presidente”, dijo también Darío, a través de Facebook Live de diario El Tribuno.

A fines de octubre las oficinas de la Anses también se vieron repleta de gente que desde esa fecha pretende cobrar el bono. Luego se conocería la suspensión de la medida por medio de la Justicia.Lo cierto es que hasta la fecha reina la incertidumbre y nadie parece haber cobrado nada aún.