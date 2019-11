A Salta Basket se le escapó el triunfo en el último segundo

En un increíble final Salta Basket perdió este martes por la mínima frente a Botafogo en el inicio del segundo cuadrangular de semifinales que se juega en La Banda, Santiago del Estero. Los infernales se pusieron arriba 61 a 60 por un triple de Matías Bernardini cuando solo faltaba 1,4 segundos por jugar. En la reposición Botafogo apostó a la altura de Henrique Bernardi para el doble ganador y no falló, los brasileños acertaron el tiro del final y vencieron 62 a 61 en el estadio Vicente Rosales.

No fue un partido atractivo, tuvo muchos errores, pero el final fue de película. Parecía que iba a quedar del lado de Salta Basket pero el triunfo cayó para el lado del equipo carioca. Todavía no está nada definido en la zona; los infernales volverán a jugar esta noche frente a Ciclista Olímpico, el local, desde las 21.30. La jornada se abrirá a las 19 con el duelo entre Botafogo y Nacional del Montevideo.

El chaqueño Christian Schoppler resultó la principal figura de Salta Basket, al convertir 16 tantos (4-6 en triples) y repartir 3 asistencias. El interno Santiago González, por su lado, acumuló 12 unidades y 6 rebotes. En el conjunto brasileño se destacó el alero Caué Dos Santos, quien terminó con 16 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.

El inicio del juego encontró mejor al conjunto carioca que logró hilvanar una buena racha para sacar dos posesiones largas de diferencia. Después, el elenco salteño consiguió hacer pie en el juego e igualó las acciones, aunque el marcador tras los diez primeros minutos favoreció a los rivales por 13-11.

En el segundo cuarto la paridad continuó, pero con Salta Basket como dominador en el marcador. Gracias al buen trabajo de Santiago González y Mateo Bolívar, los argentinos pudieron combinar buenas ofensivas con defensas duras y pasaron a comandar las acciones en el tablero. Así, el segundo culminó con victoria de los infernales por 29-28.

Después del descanso largo el partido seguía igual. Con ambos equipos alternando el liderato en el marcador. Fueron punto a punto durante los diez minutos del tercero hasta el final, cuando Christian Schoppler clavó otro tiple más, el tercero hasta allí en su cuenta personal, para que Salta Basket pase a ganar por dos puntos (43-41) con un cuarto por jugar.

Ya en el último el suspenso proseguía. Ninguno de los dos lograba sacar más de tres puntos de ventaja y todo indicaba un final cerrado. Y así fue. Ambos ingresaron al último minuto con 56 puntos en el marcador y no regalando absolutamente nada.

A falta de 12 segundos Botafogo estaba al frente en el marcador por 60 a 58 por los libres que metió Jamaal Smith; inmediatamente Esteban Gatti pidió minuto para diseñar la última ofensiva de Salta Basket en el juego.

En el reinicio de la acciones el chaqueño Schoppler penetró por el centro de la zona pintada, parecía que de bandeja iba a dejar igualado el partido, pero abrió hacia un costado donde estaba solo Matías Bernardini. Con la sangre fría y un temple de acero Bernardini metió el triple que puso al frente a los infernales cuando solo restaban 1,4 segundos.

La última bola quedó para Botafogo y no la desaprovechó. Coelho asistió desde el lateral a Henrique Bernardi y éste aprovechó la diferencia de altura con Schoppler, su marcador, para anotar el doble ganador. El festejo fue brasileño, mientras que los infernales se fueron masticando bronca del estadio santiagueño.

La síntesis

BOTAFOGO 62 S. BASKET 61

C. Dos Santos 16 T. O’Garro 6

J. Smith 10 S. González 12

H. Coelho 2 F. Bazani 0

D. Sommer 5 M. Bolívar 9

H. Bernardi 7 (fi) C. Cardo 0 (fi)

W. Da Silva 0 J. Hierrezuelo 6

P. Boracini 13 C. Schoppler 16

J. Da Silva 0 N. Buchaillot 4

L. Fernandes 9 M. Bernardini 8

F. Mcswain 0 N. Álvarez 0

D. Conceicao 0 E. Stucky 0

DT: L. Alves DT: E. Gatti

Parciales: 13-11 (13-11), 15-18 (28-29), 13-14 (41-43) y 21-18 (62-61).

Estadio: Vicente Rosales, La Banda.

Árbitros: Américo Rodriguez, Nicolás Flores y Kristian Páez.

Las Posiciones

Equipo PJ PG PP Dif. Pts.

C. Olímpico 1 1 0 13 2

Botafogo 1 1 0 1 2

S. Basket 1 0 1 -1 1

Nacional 1 0 1 -13 1

Resultados

Botafogo 62 - S. Basket 61

C. Olímpico 81 - Nacional 68

Para hoy

A las 19.10

Botafogo vs. Nacional

A las 21.30

C. Olímpico vs. S. Basket

Transmite DirecTV Sports

