Martín Martos: “Hay que exigir a los jugadores para cambiar la mentalidad”

En su corta carrera como entrenador, Martín Martos consiguió dos logros trascendentes: ascendió con Villa San Antonio al Regional Federal Amateur y, recientemente, obtuvo el ascenso al mencionado certamen dirigiendo a Deportivo La Merced, del Valle de Lerma.

Martos es un exjugador que se inició en Central Norte y luego jugó en Gimnasia y Tiro, Central Córdoba de Santiago del Estero, Atlético Tucumán, Platense, Douglas Haig de Pergamino, Atlético Ledesma, Sportivo Patria de Formosa, el fútbol boliviano y estuvo a prueba en Independiente de Avellaneda, cuando el DT era César Luis Menotti.

¿Qué opinas de este último logro con La Merced?

Casualmente de la línea para afuera fue hace tres años y medio que dejé el fútbol y ya desde el otro lado compartiendo esta pasión, que es como que uno estaría prácticamente adentro, no. En diferentes situaciones. Se me dio la posibilidad de ascender con San Antonio, hoy en día de salir campeón con La Merced y conseguimos la plaza al Regional Federal Amateur. Así que estamos aprendiendo el día a día y trabajando. Uno de a poquito se va perfeccionando.

¿Y no extrañas jugar?

A las conclusiones que pude arribar es más difícil ser técnico que jugador. Lo que pasó es que por el tema de las lesiones en la rodilla, entonces es como que de alguna manera uno siente que nunca deja de ser un jugador de fútbol, pero hay que dejar de serlo porque ya estamos del otro lado. No lo extraño y al estar ligado al fútbol de la línea para afuera es lo mismo. Uno está en esto y hay que aprove charlo.

¿El hecho de haber sido jugador colaboró mucho para que te inclinaras a ser DT?

Mis comienzos en el fútbol fueron en Central Norte. Fueron 17 y 18 años jugando al fútbol, donde uno adquirió experiencias, jugando en diferentes clubes y en Bolivia, y en cuanto a mi manera de actuar y el temperamento no me cuesta de ninguna manera tener que sostener, sobrellevar un grupo. La experiencia como jugador de fútbol ayudó mucho para lo que estoy haciendo ahora.

¿No te llamó Juventud para que vistieras esa camiseta?

Juventud me llamó en el año 2006, cuando nosotros ascendemos con Central Norte y tuve una charla con el Dr. Bravo que en ese entonces era dirigente, pero bueno, quedó ahí. Después me fui a Atlético Tu cumán.

En esta función de entrenador le agarraste el gustito cuando asumiste en San Antonio...

Mira, el principal culpable para que yo hoy en día esté dirigiendo es Marcelo Peñaloza. Fue quien me instigo, digamos, para dirigir, primeramente fue una colaboración en San Antonio. Después de dos partidos me ratificaron y de ahí arrancamos. Tuve la suerte de clasificar ese año al Federal C, donde quedamos afuera con Cachorros. Y luego iniciamos el segundo proceso donde volvimos a clasificar y tuvimos la posibilidad de ascender al Regional Federal Amateur, que le ganamos la final a Marapa, conformando un cuerpo técnico espectacular, fenomenal con Damián Monge, Matías Tobar, Mauro Agustinucci, Chacarera Chocobar.

¿Cómo clasificó La Merced?

Se me dio la posibilidad de salir campeón invicto en el Valle de Lerma, en otra realidad, en otras situaciones, deportiva y económicamente hablando. Sinceramente se hizo un trabajo muy bueno, donde todos estuvimos comprometidos, cuerpo técnico, dirigentes, jugadores e hinchas.

¿Vas a seguir en el Valle?

Hoy es lo más seguro que tengo. Y no apareció nada por otro lado. Hay muchos clubes que están en competencia aún.

¿Hubo una propuesta firme para dirigir Central Norte?

Sí, tuvimos una charla con el presidente y varios dirigentes. Y más allá de lo económico priorizo también otras cositas, y no se me dio la posibilidad.

Pero, ¿está ese sueño de dirigir al cuervo?

Yo me inicié como jugador en ese club. Así, como cuando tuve ese sueño de jugar en las inferiores y de llegar a primera, de salir campeón y ascender. Y uno ya conoce todo lo que es el entorno de Central Norte. Estuve muchísimo tiempo ahí, considero que sería un excelente desafío. Hoy en día Central está pasando un buen momento, y eso es valorable

¿Qué le inculcas a los jugadores para que sean ganadores, por sobre todo?

Desde mi formación en Central Norte siempre tuve la posibilidad de tener personas que me hablaron mucho, Y yo escuche también bastante. Siempre quise aprender y siempre quise ser jugador de fútbol. Siempre lleve una vida ordenada y en cuanto a los más mínimo detalles y tratando de mejorar. Hoy en día la mentalidad del jugador, de acá del norte, vive muy el presente, en el sentido que por ejemplo tiene un buen partido y no hay que confundirse, no hay que marearse. Hay que entrenar, hay que cuidarse. Hay que ser humilde y respetuoso.

¿Lo más jóvenes captan el mensaje?

El tema es que el jugador escuche y que lo ponga en practica. Quizás yo en varios clubes a lo largo de mi carrera, ahora y en lo último, uno pudo haber sido el malo de la película por ser tan exigente conmigo mismo y con las personas que están al lado mío. Exigirles, quizás en demasía. Pero es la única manera, es la fórmula para cambiar de mentalidad.