Suspendieron a Ana Rosenfeld por un año por abandonar el caso Darthés

Ana Rosenfeld renunció a la defensa de Juan Darthés un día antes que Thelma Fardín hiciera pública la denuncia por violación. Un año después, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados entendió que la abogada violó el secreto profesional y decidió suspender su matrícula por un año.

En 2018, Rosenfeld, quien representaba a Darthés en una causa que el actor había iniciado contra Calu Rivero por daños y perjuicios, decidió dar un paso al costado frente a la grave denuncia de Thelma. “Presentaré en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés”, publicó en Twitter un día antes de la desgarradora denuncia pública de Fardin.

"Hablé con él, le dije por qué renunciaba. Por un tema de principios, ética y moral no podría defender a una persona sospechada, ni denunciada, ni investigada por un caso de abuso. Por eso, decidí dar un paso al costado", explicó la abogada en ese momento.

Días después, frente a la renuncia de la letrada, los doctores Francisco Oneto y Fernando Miguez, la denunciaron en el Colegio Público de Abogados.

La sentencia resuelve: "Imponer a la abogada Ana Mirta Rosenfeld la sanción de suspensión por un año en el ejercicio profesional, la que se hará efectiva a partir de los 30 días de quedar firme".

En los próximos días, Rosenfeld podrá apelar el fallo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Asimismo, mientras la sanción no esté firme, la abogada de los famosos podrá seguir ejerciendo perfectamente.

En diálogo con Noticias, Ana expresó notablemente molesta: "Es grave y de una falta ética de magnitud que la Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados haya dado a conocer una información de la cual aún no he sido notificada”, aseguró. Y agregó: "Me siento atacada como mujer, no como abogada”.

Luego, en su cuenta de Instagram publicó un video contando que aún no había sido notificada e insistiendo con la falta de ética del Colegio de Abogados. "Por ser #Mujer me condenan!! Quien se considero #Dios para juzgar mis convicciones!!!", escribió junto al descargo.