Ordenarán el caos de transito en las canchas salteñas

Salta va pronta a convertirse en una metrópoli donde el parque automotor creció considerablemente, y con él las contingencias en el tránsito vehicular. Y los estadios de fútbol, más aún los que están estratégicamente ubicados en el casco micro y macrocéntrico, en días de partidos de masiva concurrencia, suelen implicar un problema, para los vecinos, para los transeúntes y para los mismos asistentes a los estadios. Fundamentalmente esto sucede en el Gigante del Norte, donde Central Norte, el único equipo salteño actualmente en competencia federal, viene haciendo de local convocando una media de diez mil personas por partido en el Federal A, lo que reavivó una queja histórica de los vecinos del estadio de la Vicente López, justamente por ser un estadio ubicado en una zona residencial, y a la vez céntrica y comercial.

Todo esto deriva en problemas de convivencia urbana, en enormes caos vehiculares en las adyacencias en la previa de los partidos, en constantes infracciones de Tránsito, sobre todo por mal estacionamiento, y hasta demoras en el ingreso de los hinchas a los estadios, tal como también ocurrió el domingo último con los cuervos en cancha de Gimnasia.

Es por ello que tras una reunión entre las áreas de Tránsito Municipal y Provincial con representantes del Ministerio de Seguridad y la Policía, estos organismos formalizaron un compromiso de trabajo conjunto para reordenar el habitual caos vehicular en estadios céntricos en partidos de masiva concurrencia pública.

En primer lugar, se decidió despejar la zona de vehículos antes de cada partido de considerable asistencia y brindar espacios exclusivos de estacionamiento destinados solo a los espectadores, sobre todo para los motociclistas que concurren a la cancha.

Rubricaron este compromiso el Centro de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta y la subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad.

Durante el encuentro se analizaron los procedimientos y operativos de seguridad que se llevan a cabo durante los partidos de fútbol en el centro y en diferentes puntos de la ciudad y que dificultan la circulación vehicular y ocasionan inconvenientes vinculados a la seguridad vial.

Además, y como detalle no menor, estos organismos trabajarán en conjunto con la Policía en los mismos operativos de seguridad para la prevención de enfrentamientos entre simpatizantes de los distintos equipos, reforzando el acompañamiento de las hinchadas.

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, Juan Carlos Sauma, en qué consistirán estos operativos: “Desde Tránsito Municipal colaboraremos con la Policía para reordenar el tránsito en las zonas de adyacencia de los estadios, controles al mal estacionamiento de vehículos en platabandas, infracciones muy comunes en los días de partido, sobre todo en la avenida Bicentenario. Estos operativos no contemplan al Martearena, que está emplazado en una zona aislada del micro y macrocentro y no genera estos problemas”, explicó.