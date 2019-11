Lanús buscará la cima montado a un halcón

Lanús buscará hoy un triunfo que le permita quedar como único líder de la Superliga cuando visite a Defensa y Justicia mientras que Huracán recibirá al sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, en el inicio de la decimocuarta fecha del certamen argentino.

El primero de los encuentros se jugará a partir de las 19.40 en el estadio Norberto Tomaghello con arbitraje de Fernando Espinoza, será televisado por la señal deportiva de cable TNT Sports y contará con la presencia del público visitante.

Defensa y Justicia perdió por 2 a 0 en su visita a Newell’s y el entrenador Mariano Soso no podrá contar con Fernando Márquez, quien sufrió una distensión en los isquiotibiales y en su lugar ingresaría Ignacio Aliseda.

En tanto, el mediocampista Diego Rodríguez arrancó la semana entrenado de manera diferenciada, pero todo indicaría que estaría ante Lanús y, en caso de no llegar en óptimas condiciones, su plaza la ocuparía Francisco Cerro.

Por su parte, Lanús es uno de los líderes de la Superliga Argentina junto con Boca Juniors y Argentinos Juniors, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina al perder por 1 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero y previamente cayó como local en el clásico ante Banfield por 1 a 0.

El técnico Luis Zubeldía no haría cambios y jugarían los mismos once que comenzaron disputando el encuentro ante el elenco santiagueño.

Apasionante encuentro

Huracán será local de Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 19.40 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será controlado por el árbitro Darío Herrera e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El conjunto de Parque de los Patricios perdió por 1 a 0 ante Racing como visitante y el entrenador Néstor Apuzzo no tendrá disponibles a Carlos Araujo y Lucas Merolla, expulsados en Avellaneda.

Araujo y Merolla fueron duramente sancionados con tres y cinco fechas respectivamente mientras que Apuzzo tampoco contará con con los suspendidos por cinco amarillas Cesar Ibáñez, Mauro Bogado y Rodrigo Gómez.

Ante esta situación las variantes que haría el técnico serían: Gonzalo Bettini por Araujo, Nicolás Romat por Merolla, Walter Pérez por Ibáñez, Adrián Calello por Bogado y Juan Garro o Juan Ignacio Vieyra por Gómez.

Por su lado, Central Córdoba de Santiago del Estero pasó a la final de la Copa Argentina al vencer a Lanús por 1 a 0 mientras que por la Superliga le ganó como local a Patronato por 3 a 2.

El futbolista Lisandro Alzugaray no será de la partida debido a que en la semifinal de Copa Argentina sufrió un desgarro de un centímetro en el isquiotibial de la pierna izquierda y lo reemplazaría Franco Cristaldo.