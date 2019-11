"Marchamos por la verdadera justicia"

El miércoles 5 de junio de este año el Tribunal de la Sala IV, presidido por Norma Vera, sentenció a 23 años de prisión a Mario Federico Condorí (39), el expolicía acusado de matar a Cintia Fernández (23) entre el 27 y 28 de abril de 2011 en Parque La Vega. Desde ese momento familiares y amigos del condenado marchan en la plaza 9 de Julio reclamando "la verdadera justicia".

En diálogo con El Tribuno, Francisca Soto, madre de Condorí, expresó el descontento que tiene toda su familia con lo sucedido antes, durante y después del fallo con su hijo. "Nosotros hace ocho o nueve años que vivimos una pesadilla, todo esto nos cambió la vida. Esa señora -por Ana Fernández, madre de la víctima- no se qué intereses o motivos tendrá para mentir tanto, salió a defenestrarnos ante el público. Nosotros somos una familia de bien, trabajadores e intachables, y esta señora nos dijo de todo siempre", apuntó la señora. Al ser consultada sobre el porqué de su irrupción ahora en los medios, la señora sostuvo: "En un primer momento pense que debía respetar el dolor de esa madre, porque yo también soy madre, pero después me di cuenta que tenía que salir a enfrentarla, en ese momento mi hijo -Mario Condorí- me dijo que lo dejara pasar que a la larga se iba a saber la verdad, porque él es inocente. Y la verdad, hoy en día me arrepiento de no haber salido antes a defender lo que creo es una gran injusticia lo que hicieron con mi hijo".

Madre de cuatro hijos, doña Francisca se autodefinió como una persona "muy frontal" y contó: "Tengo mucha confianza en mi hijo, porque sé la persona que crié. En un momento, como madre, lo puse frente mío y le dije que me debía decir la verdad, sea cual fuera. Él me dijo: "Mire vieja usted me conoce a mí, yo jamás haría una cosa así. A usted no se le tiene que ni pasar por la cabeza algo de eso, usted me conoce bien".

"En medio de mi ignorancia me di cuenta que mi hijo tenía que ser el culpable, el porqué no lo se. Es un muchacho con muchos amigos, estaba estudiando abogacía y disfrutaba de su pareja y su hijito de cuatro años. Trabajaba en la Policía, donde lo estimaban un montón. Esa señora, Ana Fernández, se encargó de mentir sobre mi hijo y toda mi familia, y creo que está apañando algo, que sabe quién mató a su hija", exclamó la madre del expolicía.

¿Cuándo murió Cintia?

"La verdadera razón por la cual el fiscal y el fallo adelantan el momento de la muerte de la víctima, como mínimo entre 12 y 13 horas antes de que ocurra realmente, es para que así encaje con la imaginación fantasiosa del Sr. fiscal", apunta uno de los párrafos del documento que los defensores de Condorí interpusieron en Casación.

Para el Ministerio Público Fiscal, a Cintia Fernández la mataron entre el 27 y la madrugada del 28 de abril, "el fallo, con precisión expresa que el momento de la muerte es a las 5.15 AM del 28 de abril de 2011", dice el documento. Frente a esto último los letrados Diego Luna y Alejandro Eckhard confrontaron los dichos de una de las testigos, Alejandra Genovese, quien manifestó haber visto a la víctima el 28 de abril a las 5 de la tarde.

Sobre esta cuestión, el momento del crimen, y otras es en las que se apoya la familia del excabo para exigir justicia. "De todas las pruebas recolectadas y sobre todo de los cuatro ADN que encontraron en la joven -Cintia Fernández-, dos en la bolsa que tenía en la cabeza y otros dos en sus partes íntimas, ninguno pertenece a mi hijo. No encontraron ni un pelo de él entre las pruebas y sin embargo decidieron condenarlo por el ruido de una moto y el olor a sahumerio que había en el lugar. ­Una locura!", sentenció Francisca, madre del expolicía.

Voy a seguir luchando aunque se me vaya la vida. Vamos a marchar y seguir con el Jury de enjuiciamiento contra los jueces y el fiscal -Ramos Ossorio- porque es una gran injusticia.