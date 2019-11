Reveladora obra de un artista salteño sobre "Salvator Mundi"

"Entre lo humano y lo divino", el tríptico del arquitecto y artista plástico salteño José Alfredo de Andrés, nuevamente cautivó en el circuito artístico europeo.

La intervención, producto de su trabajo de investigación sobre el "Salvator Mundi" (Salvador del Mundo) de Leonardo da Vinci, le significó meses de trabajo de exploración, estudio y análisis previo al lienzo.

La calidad artística derivó en que De Andrés participara con su obra en el Art Shopping del Louvre de París desde el 18 al 20 de octubre, e inmediatamente lo hiciera en Arte Firenze, desde el 24 de octubre al 5 de noviembre, en Florencia. En simultáneo, del 18 al 27 de octubre, en la Bienal de Florencia mostró en video el proceso de creación de la obra.

"El tríptico no volvió conmigo ya que fue seleccionado para participar en la Bienal de Atenas en diciembre próximo, y luego volverá a Florencia para participar en el Premio Leonardo Da Vinci, en enero del 2020. Es impresionante la aceptación que tiene la obra en Europa y, en virtud de los 500 años que se cumplen de la muerte de Da Vinci, todas las galerías y museos lo conmemoran", explica a El Tribuno el artista salteño tras su retorno. Y, como una perlita más sobre este trabajo, De Andrés recibió recientemente la invitación para la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cannes, del 15 al 17 de mayo del próximo año, exposición que organiza el prestigioso Festival de Cine.

La obra y sus intrigas

Basado en sus análisis investigativos, De Andrés asegura que "Salvator Mundi fue creado por Leonardo, en contraposición a lo que señalan algunos estudiosos del tema a nivel mundial, quienes aseguran que fue pintada por sus discípulos. "Al contrario de ellos, considero que una obra con tanto misterio y señales ocultas solo pudo ser creada por el genio de Da Vinci. Sus discípulos pintaron parte de la obra porque era la forma que tenían los maestros de enseñar y porque esa era su labor; para eso eran sus discípulos. Y eran los mejores".

Pero, ¿qué motivó al artista salteño a introducirse en esta obra? "Me atrajo lo oculto. Concretamente vi dos Cristos en uno, además de los tres pintos blancos que tiene la esfera de cristal, a los que relacioné con el Cinturón de Orión. Al separarlos digitalmente descubrí un Cristo humano y un Cristo divino. Pero lo mejor de todo fue cuando vi que cada Cristo tenía sus signos particulares en el pecho y que uno estaba sin el manto sagrado y el otro lo llevaba puesto. Ahí fue cuando me di cuenta de que existía un código para descifrar, típico de las obras de Da Vinci, y comencé con mi trabajo de investigación. Todo lo que encontré en ella me sorprendió y emocionó mucho. Sabía que estaba frente a uno de sus mensajes secretos".

Intervenir la obra

"Cada vez que veo una obra de arte trato de imaginarme lo que quiso transmitir el autor, sus sentimientos, si quiso dar un mensaje o fue producto de un acto de su inconsciente que debía expresar. Cuando intervengo la obra, como con Salvator Mundi, el resultado es algo muy personal, producto de mi visión de la obra y lo que siento. El proceso intelectual para intervenir una obra es largo, ya que implica un estudio previo y profundo de la vida del artista. Es la única forma que tengo de entender lo que quiso expresar, conociendo lo que hacía, como vivía y sentía". Generalmente, una vez que está inmiscuido en el "interior" del artista, interviene la obra mediante arte digital, luego la imprime en lienzo y vuelvo a trabajarla con acrílico y óleo hasta obtener una obra original. "Pienso que es totalmente relevante reinterpretar en el presente, porque permite comparar ideologías de distintas épocas y verificar si la interpretación de una obra va mutando junto a los cambios de las personas a lo largo del tiempo", concluyó.