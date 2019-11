Pobreza, suicidio y abuso sexual, lo que más les preocupa a los niños

Más de 40 chicos de tres escuelas distintas acordaron que la pobreza, el suicidio y el abuso sexual son los problemas más graves que sufren los niños en Salta y, en grupos, idearon soluciones posibles.

Los estudiantes se encontraron el miércoles, por la mañana, en la Biblioteca Provincial, donde participaron en un laboratorio de infancia con facilitadores adultos.

El encuentro se realizó en el marco de las jornadas “La infancia es para siempre”, por el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene rango constitucional en la Argentina.

La actividad estuvo organizada por el espacio Conectados Argentina Lab, con el apoyo de otras instituciones. La iniciativa fue declarada de interés por la Universidad Nacional de Salta y forma parte de la campaña de acción permanente “La Voz de Lxs Chicxs”, que impulsa a nivel nacional la asociación civil Aralma.

Luego de participar en la jornada, los chicos compartieron con El Tribuno sus principales preocupaciones y sus propuestas para solucionarlas. Los organizadores aseguraron que llevarán estas ideas ante distintas autoridades de Gobierno.

Contra la pobreza

Un grupo de niños de la escuela Mariano Boedo Nº 4647 contó que, tras elegir 10 problemas que tienen los niños en la ciudad, se decidieron por la pobreza. Otros temas que habían contemplado eran el abuso sexual, el suicidio, la homofobia, el bullying, el maltrato y el trabajo infantil.

Relataron que hay enfermedades que se “arreglan” operándose y que algunas personas que son pobres no tienen el dinero suficiente para pagar esa operación. Dijeron que algunos padres “se van por ahí” y compran drogas, cigarrillos y cervezas y dejan a los niños aparte y se olvidan de ellos.

“Es difícil ver a los niños en la pobreza”, confesaron. “Hay que ayudarlos donando dinero, dándoles un hogar, comida vestimenta y educación”, expresaron.

Otro grupo se inclinó también por la pobreza, como el principal problema que sufren los niños en Salta. Francisco (11), que asiste a la escuela hogar N° 4660 Carmen Puch de Güemes, reveló que para solucionar este problema ellos hicieron una organización.

Para representar su idea, armaron casitas donde están los niños, “que ya tienen casa, que no están en la calle paseando por ahí”, detalló. “Queremos que a nuestro grupo se unan todos”, invitó.

Santiago (12), del colegio Nuestra Señora del Carmen, de Rosario de la Frontera, que trabajó con Francisco, explicó que para armar su organización se inspiraron en Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y que la van a llamar “Por un mundo mejor”.

“Estamos planteando ayudar a los padres sin trabajo para que el niño tenga una infancia más feliz y todos tengan igualdad y se dejen de violar los derechos del niño”, expresó.

Cuando hablaron con este medio, estaban diseñando el logo. “Pensamos en algo simple, algo bonito. Es una carita feliz, que representa la felicidad del niño”, agregó.

No más suicidios ni abusos

Un grupo de niñas se decidió por el suicidio, tras dejar a un lado muchos otros problemas que las preocupaban. Cielo (11), de la escuela Carmen Puch de Güemes, contó que ellas crearon una página, en la que pondrán información sobre prevención del suicido y videos que grabarán con información sobre el tema para otros niños.

“Vamos a hacer una obra de teatro para que ellos vengan y entiendan que son personas que valen mucho y que son iguales a los demás”, comentó y dijo que quiere que todos sepan más sobre este tema.

Otro equipo se decidió por el abuso sexual, al considerar que es el problema que más afecta a los niños. “Es algo bastante importante, es un trauma para los niños”, aseguró Ana Sol (11).

“Para hacer que pare el abuso sexual, necesitamos campañas, hacer folletos y esas cosas”, comentó y advirtió que este problema es muy frecuente en el país.

“Necesitamos información de los adultos, pero también podríamos enseñarles a los adultos lo peligroso que es”, manifestó. “Todos estamos apoyándonos entre nosotros y a los que son abusados sexualmente”, agregó.

Tenidos en cuenta

Las coordinadoras de los grupos señalaron que para trabajar con los chicos usaron el método “feeling” y que la idea es que ellos lo ocupen en sus vidas y que a cualquier problema puedan encontrarle diferentes soluciones.

“Les entregamos una herramienta a los chicos para que ellos, a partir de este método ‘feeling’, puedan detectar los problemas que encuentran”, señaló Federico Dada, director de Conectados Argentina Lab.

Explicó que los niños son ciudadanos, toman decisiones, usan la palabra y deben estar en el debate público, opinando sobre todo aquello que los involucre, desde el espacio urbano, el mobiliario en las plazas y otro tipo de políticas públicas.

Agregó que esto se relaciona con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que los Estados garantizarán al niño, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez.

Este punto establece que se le dé al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, “ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional”.

“No se los escucha”

Dada observó que el artículo 12 configura una obligación tácita por parte de los Estados de escuchar a los niños y niñas. “Esta es la parte final que no sucede, sin duda”, lamentó.

“Que ellos puedan expresar y dar cuenta de cuál es su visión del mundo, qué les inquieta, qué les aqueja, cuáles son sus demandas, qué problemas tienen...”, manifestó.

Una oportunidad para conocerse

A los chicos les gustó poder intercambiar vivencias con otras personas.

Los niños que fueron a la jornada aseguraron que esta fue una oportunidad buenísima para conocerse a sí mismos y también a otras personas. Dejaron sus testimonios:

Morena (11): “Compartimos con chicas que no conocíamos. Aprendimos que hay personas re buenas en cálculos y a mí, por ejemplo, no me gusta la matemática. Me gustó tanto, tanto, tanto, que cuando venga a Salta otra vez voy a venir a la biblioteca”.

Malena (10): “Conocí a mucha gente buena de otros colegios, que no conocía, y aprendí muchas cosas. Tenemos mucha diferencia entre todos y podemos compartir. Podemos hacer amistades sin importar cómo son físicamente”.

Estefanía (11): “Aprendí a conocer a otras personas, a socializar más y a resolver más problemas de la vida cotidiana. Cuando tengo que estar en dos lugares a la vez , decido ir un rato a cada lugar porque no puedo estar en todos lados”.

Valentina (10): “Me dibujé a mí misma y mis características, qué símbolo soy y lo que me gusta a mí. Soy buena en ajedrez, juegos y cálculo”.

Cielo (11): “Mi habilidad es tocar la flauta traversa y en mis tiempos libres me gusta hacer eso, ir a la plaza y jugar al fútbol. Acá aprendí que cada uno es diferente”.

Santi (12): “Fue una actividad muy linda, muy abierta a todos. Nos permitió conocernos más con otros chicos de diferentes escuelas. Está bueno descubrir a las otras personas y en una de esas nos encontramos otro amigo fuera de nuestros horizontes”.

Alfredo (11): “Es muy linda esta jornada porque compartimos con otra gente de diferentes lugares y podemos ver los diferentes puntos de vista de cada persona”.

Lourdes (quinto grado): “Me gusta jugar al fútbol, cantar, bailar, cocinar y juntarme con mis mejores amigos. Aprendí que todos somos diferentes. Tenemos derecho a jugar y a expresarnos”.