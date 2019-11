Marcelo Tinelli demandará al Coco Basile por tratarlo en un programa de TV de “ladrón”

“Me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli. Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto a la cabeza, le dan manija a este botón”, decía el WhatsApp que leyeron en el ciclo de Casella, Bendita TV.

La invitación que le hizo el presidente electo, Alberto Fernández, a Marcelo Tinelli para que éste colabore en la Mesa contra el Hambre, generó más de una polémica. Varios famosos salieron a cuestionar que el conductor se sume a esa mesa, pero siempre lo hicieron por lo bajo y tratando de no entrar en polémicas con Tinelli. Pero Coco Basile salió con los tapones de punta contra él y ahora el conductor lo lleva a la Justicia ya que le envió una carta documento por sus dichos.

Todo comenzó cuando en el ciclo Bendita TV estaban haciendo un informe sobre esa convocatoria y el ex entrenador le mandó un mensaje a Any Ventura. “Me imagino que no estarás de acuerdo con el ladrón de Tinelli -arrancaba el mensaje de Basile- Lo único que quiere es seguir robando y ustedes, con Beto a la cabeza, le dan manija a este botón. Si querés, decí que lo dije yo: para terminar con el hambre hay que dejar de afanar”, se leía en el chat.

Ahora Tinelli le contestó con una carta documento dirigida a Basile: “El objeto de la presente es intimarlo a que ratifique o rectifique los términos del mensaje de WhastApp que habría remitido a la señora Any Ventura durante Bendita TV, difundido públicamente por su conductor Beto Casella”, dice el documento que fue enviado por los abogados de Tinelli. En el mismo, el conductor considera que dichas expresiones son un “ataque al prestigio, buen nombre y honor”.

“Motivo por el cual formulo expresa reserva de derechos de querellarlo penalmente por calumnias e injurias -agrega- y además demandar el resarcimientºo de los daños y perjuicios proferidos”. Y concluye: “Para el supuesto que recapacite y decida retractarse de sus expresiones, la misma debe ser hecha, como mínimo por cualquier medio de difusión y similar alcance público”.