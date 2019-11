Un camino de esperanza: unas 200 personas se recuperan del alcoholismo en Salta

La cifra proporcionada por Alcohólicos Anónimos es estimativa porque no llevan registros. Funcionan 10 grupos en la ciudad y otros 10 en el interior provincial, por lo general en parroquias católicas.

Entre 150 y 200 personas forman parte de Alcohólicos Anónimos (AA) Salta. Funcionan 10 grupos en la ciudad y otros 10 en el interior provincial, por lo general en parroquias católicas, aunque no tiene que ver precisamente con una cuestión religiosa, ya que cualquiera puede participar de forma libre sin importar edad, género, status social o creencia dado que el alcoholismo atraviesa a todos los sectores de la sociedad.

"Esta es una cifra estimativa porque la organización no lleva registro de sus miembros, es anónimo y libre. Depende de los grupos y la época del año; hay grupos numerosos con 20- 25 miembros, otros más pequeños con cuatro o cinco, pero la realidad es que todas las semanas llega gente nueva con serios problemas con la bebida", manifesta Cristina. Se reserva el apellido justamente para respetar el anonimato.

El alcoholismo es conocido como una enfermedad de negación. "Todo el tiempo decimos no, a mí no me pasa, yo paro cuando quiero, pero en realidad la bebida poco a poco nos va trayendo inconvenientes físicos, con la familia y la sociedad", señala la mujer.

Enfermedades, el perder cosas (llaves, celular), el pelearse con la familia comienzan a ser cosa de todos los días porque lo único que quiere el alcohólico es tomar alcohol. Recuperarse no es fácil advierte la mujer por experiencia propia, pero sí se puede dejar de tomar y sufrir. Dijo que para esto, primero se necesita "aceptar" que se tiene un problema con la bebida, luego parar la ingesta de alcohol y, a partir de ahí, ir de la mano con el grupo de Alcohólicos Anónimos.

Las reuniones son cerradas entre los miembros de cada grupo. Algunos la realizan de lunes a lunes, otros de lunes a viernes o también tres veces a la semana en distintos horarios por la mañana, tarde y noche, ya que el alcohol no tiene horario.

"En las reuniones compartimos nuestras experiencias, somos todas personas que tuvimos problema con el alcohol, que pudimos parar de tomar, y de a poco, estamos aprendiendo a recuperarnos. Cuando llega una persona nueva a un grupo para nosotros es la más importante, tratamos de ayudarla o ayudarlo, de contarle nuestra experiencia, cómo hicimos para dejar de tomar y cómo hacemos día a día para ir aguantando esa recuperación", comenta Cristina.

El tratamiento

La recuperación consiste en un programa de vida de 12 pasos, también de 12 tradiciones para cuidar la comunidad y lograr una vida feliz y útil. "El alcohol es lo de arriba, pero abajo hay una problemática más profunda, uno por algo empieza a tomar, yo por algo empecé a tomar. Cuando estoy en el grupo tengo que analizar dentro mío el por qué empecé a tomar", agrega

El Comité Área Salta tiene una guardia a la que se puede consultar a través del 387-4842458/ celular 3875838196. La página web es www.alco holico sanonimossalta.com.ar



Los grupos trabajan por medio de comités, que se organizan con un responsable en información pública, en finanzas, trabajo con profesionales (médicos, del Estado, la Policía) sin enrolarse con nadie, remarcan. Según una séptima tradición que tienen, Alcohólicos Anónimos no recibe donaciones, se sostiene con la contribución de sus miembros en las reuniones cerradas, donde se pasa una canasta y se recolecta la voluntad.

"Este dinero que yo pongo en la canasta simboliza mi agradecimiento a mi comunidad que me salvó la vida, con lo recaudado nosotros hacemos servicio, que es llevar el mensaje, ya sea en comunidades en la ciudad o el interior provincial, donde sean solicitados. Por ejemplo, nos llaman para ir a escuelas y otros lugares a dar charlas", contó Cristina.

Edades promedios

La franja etaria entre los 30 y 50 años es la que más llega a AA. "Es por una cuestión simple, ya estamos hecho bolsa. En cambio, el joven de 20 años todavía siente que tiene hilo en el carretel", indica. No obstante, advierte que llegan más que antes jóvenes y hasta niños.

En Buenos Aires, donde vivía Cristina, dice que pudo ver en el grupo al que iba, "criaturas de 12 - 13 años" que cuando los conoció ya tenían 17 y hacían cinco años que estaban en recuperación. Datos crueles que también tienen que ver con la historia de esos chicos que nacieron en familias alcohólicas.

De acuerdo a Cecilio, otro integrante de AA, la recaída se da de forma esporádica, no es lo común, pero todo depende de la voluntad que tiene la persona. Aquellos que llegan con la firme decisión de dejar la bebida lo logran, en cambio los que son llevados por obligación (muchas veces por orden judicial o pedido familiar) no tienen éxito lamentablemente. Puede suceder que se van y muchas veces con los años vuelven por su propia cuenta a pedir ayuda.

Un problema también de mujeres

Existe un fuerte estigma contra la mujer alcohólica que persiste en estos tiempos, especialmente en el norte provincial. En Salta, de 200 miembros de Alcohólicos Anónimos el 25 por ciento es mujer, en Jujuy sucede algo similar, en Tucumán un poco más pero igual es relativo, según datos de la entidad.

“Las mujeres recién estamos saliendo del cascarón, cuesta que lleguen al grupo y asuman su enfermedad, por lo general se habla de una mujer de alcoba, porque tomamos siempre encerradas en nuestras casas, no salimos a los bares como los hombres, pero el problema es tan numeroso como los hombres, en realidad la mujer tiene un cuerpo que aguanta menos el alcohol, entonces nos pega rápido, fuerte y salimos lastimadas mucho antes”, manifestó Cristina. “Sí hay recuperación. Yo era una persona que tomaba todos los días, vivía para tomar, no hacía otra cosa de mi vida. Pude llegar a Alcohólicos Anónimo y de a poquito ir organizando mi vida, tener ganas de vivir y ayudar al otro. Se puede salir del problema, se puede vivir una vida feliz, una nueva vida, un renacer. Las mujeres tienen que poder pedir ayuda”, dijo.

Aniversario

Alcohólicos Anónimos se fundó en 1935 en Akron, Ohio, en Estados Unidos y ya funciona en 200 países del mundo. Todas las sedes están conectadas, pero a la vez gozan de autonomía. En Salta, la organización celebrará su 67 aniversario con una serie de actividades que se desarrollarán los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, oportunidad en la que será anfitriona de miembros de todo el país. El viernes 29 habrá una maratón de información pública, el sábado 30 un foro regional en calle Juramento 37 durante la jornada completa en la que se compartirán algunas mesas de trabajo y se informará al público sobre el trabajo de AA a nivel local.

El domingo 1 será el festejo central, entre las 11 y 19, para disfrutar de la vida sin alcohol que ahora viven.



Parte de los 12 pasos

En Alcohólicos Anónimos se habla del “poder superior” de cada uno, que es en lo que una persona se aferra para salir adelante. Sus miembros afirman que es una organización de pares, sin jefes y trabajan mucho para poder pasar el mensaje a los que todavía están sufriendo. Se basan en 12 pasos para recuperarse, entre ellos primero aceptar que se tiene un problema con la bebida, aceptar que hay un poder superior como cada uno lo entienda (Jesús, Jehová, Buda, etcétera) y ponerse en manos de ese poder superior. Luego se pide hacer un inventario de sus vidas.



Los grupos que están en la ciudad

En la Capital salteña hay 10 grupos que funcionan en los siguientes lugares:

- Iglesia León XIII, Mendoza y Lerma.

- María Reina, de barrio El Tribuno.

- J. Larrea 1125, de barrio San José.

- Iglesia San Alfonso, Leguizamón 842.

- Convento San Francisco, Córdoba 29.

- Iglesia Santísima Trinidad, de barrio Solidaridad.

- Iglesia San Lorenzo Mártir, Güemes 940.

- Iglesia San Pedro Apóstol, de villa Primavera.