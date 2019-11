D’Onofrio: “Gallardo no tiene cláusula, si siente que tiene proyecto seguirá”

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se refirió hoy entre el dolor y el orgullo que le dejó la derrota en la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo de Brasil al futuro del millonario, donde el entrenador Marcelo Gallardo “no tiene cláusulas y si siente que tiene proyectos va a seguir”.

La continuidad del Muñeco, cuyo ciclo arrastra cinco años y se convirtió en el más fructífero de la historia del club con quince finales y diez títulos, vuelve a estar en el centro de la escena como cada cierre de año.

“Gallardo tiene contrato hasta fin de 2021 y no tiene ninguna cláusula. Si él siente que tiene proyectos y energía para seguir, va a seguir. Lo decidirá él en su momento”, respondió D’Onofrio.

En diálogo con Radio Metro, también opinó sobre la situación económica del club y la necesidad de realizar venta de jugadores, ya que en los últimos dos mercados de pases el club únicamente recibió alrededor de 15 millones de dólares por las ventas de Gonzalo Pity Martínez, Jonatan Maidana y Alexander Barboza.

“La devaluación afectó a los clubes. Hoy lo que paga el fútbol mundial no se puede comparar con lo que pasa en el país.

Van a venir ofertas o los propios jugadores son los que irán a golpear las puertas al exterior”, reconoció D’Onofrio, quien proyectó las posibles salidas de Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios.

En ese sentido, lo comparó con Flamengo, su rival en la final de la Libertadores que hizo una inversión millonaria para buscar el título.

“Flamengo cobra 50 millones de dólares por año en los derechos de televisión, mientras que Boca y River, que son los que más perciben de la Superliga, llegan a 4 millones anuales.

Por ganar la Copa Argentina, el campeón recibe 200 mil dólares. En Brasil por la misma competición doméstica el ganador se lleva 4 millones”, explicó el presidente millonario.

La derrota, no obstante, hizo mella en los corazones de los hinchas millonarios, que hasta los 88 minutos de juego estaban arriba 1-0 y se quedaron con las manos vacías.

“Cuando uno pierde de esta manera, como cualquier hincha de River, siento dolor, faltaban dos minutos. Ahora queda que pase el dolor y aparecerá el orgullo a este cuerpo técnico, ya pasará el dolor. Más que abatido, lo que ocurre es algo muy natural. Serán unos días de un dolor muy grande por que se escapó de esa manera. Esto se recupera, se nos escapó una copa ahí nomás, pero es un gran orgullo haber estado en la final”, sostuvo.