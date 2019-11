Pirotecnia sonora cero: pese a la ordenanza, empresarios llaman a pedir habilitaciones

“Si bien la ordenanza ad referéndum sancionada fija algunas condiciones particulares y restringe ciertos productos, eso no significa que los comerciantes no puedan vender sino que tienen que hacer la habilitación”, sostuvo Hernán Antonini, de la Caefa.

Empresarios de la pirotecnia brindaron una conferencia de prensa para presentar la temporada 2019-2020, ayer, en el hotel Alejandro I. Llamaron a los comerciantes a gestionar las habilitaciones para los locales de fuegos artificiales que generalmente se abren para las fiestas, más allá de la ordenanza que prohibió la pirotecnia sonora y que les dejaría un margen acotado de productos para vender.

En el encuentro estuvo Hernán Antonini, secretario de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa). También participaron los comerciantes Luis Monterichel y Virginia Franco, Ramón Do Campo, dueño de la empresa Fuegolandia, y Marcos Montoya, abogado.

"Hemos convocado para que se pueda informar a la sociedad y a los comerciantes que tienen que acercarse a pedir las habilitaciones correspondientes a los distintos municipios, en este caso, al Centro Cívico Municipal, donde se les va a brindar los requisitos para que puedan cumplimentar", sostuvo Monterichel al inicio de la conferencia.

Agregó: "Sentimos la tranquilidad de que estamos haciendo respetar el tema de la venta de los productos autorizados, que son controlados por la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados)".

La invitación genera más dudas que certezas, puesto que recientemente el subsecretario de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad de Salta, Claudio Mohr, aseguró que, de acuerdo con lo que plantea la ordenanza N§ 15.546, no están avanzando con los trámites de habilitación de locales temporarios, "porque hay una decisión política de no hacer pirotecnia sonora".

"Solo se pueden habilitar locales de venta de pirotecnia de carácter permanente, que funcionen todo el año", había explicado el funcionario.

Ante consultas de periodistas sobre la situación del sector empresario frente a la ordenanza ad referéndum sobre pirotecnia sonora cero que firmó el intendente a principios de año, aunque todavía no se reglamentó, Antonini respondió: "El municipio es quien ha dicho que no está reglamentada y lo ha hecho saber a través de algunas comunicaciones hacia comerciantes. De todas maneras, más allá de la ordenanza, por la fecha en la que estamos, es importante que los comerciantes hagan el pedido de habilitación en el municipio, donde le explicarán todas las condiciones, que tienen que ser similares a las de otros años para que pueda desarrollarse la actividad con normalidad, más allá del compromiso asumido por el sector comercial de reducir el impacto sonoro de los productos que comercializa".

Con relación a la coyuntura económica actual, Antonini dijo: "La realidad económica golpea en todo el país, en todos los rubros y la actividad no esta exenta de eso. Ha habido algo de ruido en la comunicación durante este año... Se ha instalado la sensación de que la pirotecnia estaba prohibida en la ciudad cuando no es así".

Hizo hincapié en que "si bien la ordenanza ad referéndum sancionada fija algunas condiciones particulares y restringe ciertos productos, eso no significa que los comerciantes no puedan vender. Tienen que hacer la habilitación como la han hecho otros años para poder comercializa".

Y manifestó que desde el sector no quieren que la falta de habilitación repercuta en su actividad comercial.

Seguridad

Sobre la posibilidad de que no se habiliten locales temporarios, Antonini contestó: "Eso sí afecta y es algo sobre lo que el municipio debe tener cuidado excesivo. Esa condición de que solo habilitarían comercios permanentes no tiene ningún sentido práctico, ni criterio de seguridad, es algo que han puesto y que forma parte de las objeciones que hicimos llegar a la Justicia".

Finalmente, destacó: "La seguridad de la venta del producto no tiene que ver con que sea permanente o temporario. Entonces, lo que al municipio tiene que importarle son los requisitos. Con el mismo criterio yo no he visto ninguna habilitación de productos navideños, ya sea cotillón o pan dulce, sobre la que exijan que estén abiertos todo el año".

Al ser consultado sobre si el sector insistirá con la pirotecnia de hasta dos pulgadas, Monterichel puntualizó: "No hay pirotecnia sonora cero. No existe. Está la pirotecnia de bajo impacto sonoro y la de alto. Eso es lo que nosotros venimos diciéndole al público en general porque, si no, es mentirles. No decirles que no hay pirotecnia sin ruido es mentirles, es decir, queremos llegar con un mensaje claro, sano, y que se pueda trabajar".

Agregó que el sector está haciendo un esfuerzo por trabajar de la mejor manera.

Manifestación en la plaza

Un grupo de personas se manifestó en la plaza Belgrano, frente al hotel donde los empresarios lanzaron la temporada de pirotecnia.

“Esto es una mojada de oreja hacia nosotros y hacia las personas que sufren trastornos del espectro autista”, dijo la activista por los derechos de los animales Nicole Sasso.