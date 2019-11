Poco después de las once de la mañana, Javier Belda Iniesta abogado defensor de Gustavo Zanchetta, ofreció una conferencia de prensa desde un hotel céntrico en la ciudad de Orán. Con la presencia de varios medios entre los que se encontraba El Tribuno, el letrado sostuvo la inocencia de su defendido sobre quien pesa una denuncia de abuso sexual y habló con los medios.

“Lo de esta mañana fue solo una formalidad donde mi defendido ratificó el domicilio y lo que hizo también es ratificar su defensa, no fue necesario nada más. Es solo una formalidad que es parte de estos procedimientos. El principal interés es que salga la verdad a la luz”, expresó su abogado.



Zanchetta llegó ayer a Salta, proveniente desde Roma, junto a Belda Iniesta y se presentó hoy por la mañana en el juzgado de Orán. Mantuvo su postura de no hablar con la prensa. Solo lo hizo su abogado quien remarcó que la jueza nunca dictó el pedido de captura internacional que solo se trató de un pedido de la Fiscalía que no tuvo lugar y que "la jueza es la única que puede emitir esa orden".



Por otro lado, el letrado canónico cuestionó las medidas que pesan contra su defendido solicitadas por la fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual. “Estas medidas se solicitan cuando el sujeto acusado está en riesgo de fuga y Zanchetta siempre colaboró". Sobre las acusaciones contra su defendido dijo que parten de un carácter "perceptivo o interpretativo: "una abrazo que dura más de lo normal, un beso que en lugar de la mejilla puede caer en la oreja, tocar una pierna, chistes subidos de tono".

Iniesta expresó también que hasta que no se resuelvan cuestiones procesales, una de ellas son planteos de nulidad por parte de la defensa, "no habrá fecha de juicio".

Indicó luego que “para la iglesia el sigue siendo obispo y que siempre estuvo dispuesto a colaborar con la Justicia. “Monseñor Zanchetta se declara inocente y yo como abogado suyo considero que lo es”, remarcó

Sobre los allanamientos realizados en el obispado de Orán agregó que eso forma parte de una investigación sobre la que “Zanchetta no está imputado” a la vez que destacó que “el principal interés es que salga la verdad a la luz”.