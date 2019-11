El Seven de las Nubes sigue sumando equipos

Faltan pocos días para el tradicional certamen que se desarrollará en el predio de Universitario Rugby Club, en El Huaico, donde se celebrará la 20ª edición del Seven de las Nubes.

El esperado evento de fin de año tendrá una entrada general de $50 para mayores, mientras que los menores de 18 años ingresarán de manera gratuita.

La jornada arrancará este sábado, a las 10, con el inicio de competencia de hockey femenino en la modalidad de siete jugadoras. Los equipos confirmados para el torneo son Gimnasia y Tiro, Jockey Club de Salta (2 equipos), Popeye (2 equipos), Tigres, Universitario Rugby Club, Jujuy Hockey, Natación y Gimnasia de Tucumán, Universitario Hockey y San Patricio de Corrientes.

Por otro lado, a las 14, se pondrá en marcha el torneo de rugby en la modalidad seven y los equipos que confirmaron su participación son: Universitario Rugby Club, Sixty de Chaco, San Patricio de Corrientes, Gimnasia y Tiro, Tigres y Jockey Club, Tiro Federal, Old Lions, Huirapuca, Universitario de Tucumán, Bodoques de Paraguay y Taraguy.

En cuanto a las actividades recreativas que habrá en el gran predio de Universitario serán para todos los gustos y todas las edades, con sorpresas y premios.

También estará presente la carpa Imperial para el tercer tiempo, habrá fiesta con el DJ Kevo y la noche continuará en un boliche de avenida Bolivia para ponerle fin al tradicional certamen.

Cabe destacar que tanto en rugby como en hockey estará en juego la Copa Ucasal, que se llevarán los campeones del certamen.