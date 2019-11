VIDEO Entró a robar a una casa y el dueño era luchador de kick boxing: la pasó muy mal

El viernes a la madrugada dos ladrones irrumpieron en una casa del barrio San Cayetano, en Campana, pero la sorpresa se la llevaron ellos. El dueño de la propiedad es luchador de kick boxing y los encontró justo cuando intentaban llevarse el televisor.

El ladrido de los perros fue lo que lo despertó en medio de la noche y le permitió frustrar un asalto casi consumado. Así, atacó a uno de los delincuentes y le hizo una toma de kick boxing hasta que llegó la policía. Mientras esto sucedía y muy lejos de tratar de ayudarlo, el cómplice escapó corriendo.

Más tarde, la víctima compartió imágenes del hecho y toda su bronca en su cuenta de Facebook. De acuerdo a su relato, uno de los sujetos lo había amenazado con un arma para que estuviera quieto porque sino lo “quemaba”.

“Sepan todos que andan estas ratas robando. Este va a quedar adentro ... quedó el otro dando vueltas en el barrio. Tengan cuidado, compartan, cuidemos nuestro barrio de estas ratas. Gracias a Dios, mis hijos no estaban”, escribió el hombre en las redes. Horas después publicó un nuevo posteo en el que denunció que ahora recibe amenazas.

“Qué quieren que haga con los ratones estos? ¿Que en casa lo invite a tomar algo? (...) Qué bronca tenemos! Que vengan a hacerse los guapos cuando anoche en la comisaría me hablaban bien. Tus amenazas no me importan. Tu hermano no solo a mi me estaba robando, también a otros vecinos. Nos vemos”, manifestó.