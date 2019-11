Un salteño en el ranking mundial de golf adaptado

El ranking mundial de golf adaptado es un circuito de 104 fechas que se juegan en un período de dos años con la participación de 320 golfistas con discapacidad de todo el mundo. El mismo es organizado por las máximas autoridades de la disciplina a nivel mundial: la EDGA (European Disabled Golf Association), The R&A (Royal and Ancient) y la USGA (United States Golf Association).

El profesional de golf Jesús Olivera (Mat. 1.004) fue convocado por el costarricense Leiner Ramírez (7 handicap y 56° en el ranking mundial) con el objetivo de mejorar su performance y que a su vez le permita escalar posiciones para meterse en el top 10 dentro de los próximos años. Para ello, el salteño subcolegiado en la PGA Argentina viajó hasta el viejo continente con este desafío inédito para un sudamericano. Con un balance positivo, ahora solo resta elaborar un informe final con la planificación para el año 2020, donde se disputarán más fechas en Europa y Estados Unidos buscando la misma meta.

“En febrero me contacta desde Costa Rica por Facebook, Leiner Ramírez para conocerme un poco y me comentó que necesitaba contratar a un profesional de golf. Tenía objetivos en su carrera y me plantea que sea su coach personal y jefe de equipo, le mandé mi currículum y a fines de agosto me confirma para participar por la gira europea”, sostuvo Olivera, quien ya se encuentra en Salta tras participar de dicha gira.

“Este es un deporte amateur, él se propone ser top ten en 2022. Él (por Ramírez) pretendía mantener la ubicación o mejorarla. Nos juntamos en España, a dos días de la primera competencia, y para mí sigue siendo un desafío. La gira por Europa terminó el 20 de noviembre y mantuvimos el lugar en el ranking”, dijo el salteño.

Jesús Olivera es el pionero no solo del golf adaptado, sino de todos los deportes paralímpicos en Salta convirtiéndose en un referente a nivel nacional y ahora mundial en la materia con una trayectoria de 30 años

“Me siento muy feliz por todo lo que está pasando, a mis 50 años uno ni se imagina que llegue una oportunidad como esta. Me da más fuerzas para seguir trabajando y esperando los nuevos desafíos que vengan a partir del año que viene”, señaló.

Lo que se viene para Olivera

Si bien aún restan cincuenta fechas para la finalización de la temporada, que será en el 2020, el costarricense Leiner Ramírez no participará de la última gira del año por Australia por una cuestión presupuestaria.

De todas maneras, el salteño Jesús Olivera sigue manteniendo conversaciones con su dirigido y espera que en el 2020 vuelvan a juntarse para afrontar otra gira.

Además, otra de las noticias que adelantó Olivera es que el golf adaptado será deporte paralímpico en París 2024, y muchos jugadores buscarán las marcas para clasificar a dichos juegos.

Sin lugar a dudas que fue un gran año para Jesús Olivera, quien a los 50 años buscará seguir haciendo historia.

“Que se fijen en un profesor de Salta marca un antes y un después, no solo en mi carrera en particular sino para muchos profes de Argentina y de Latinoamérica. Desde los 18 años que vengo trabajando como profesor paralímpico y a mis 50 años la vida no deja de sorprenderme, por eso siempre repito que estoy muy feliz, eso recién comienza”.

Cabe destacar que Olivera fue invitado para la cena de la PGA Argentina, que se desarrollará el 18 de diciembre. Esto recién comienza, estoy feliz”.