Funes: “El problema son las necesidades básicas insatisfechas”

El médico Carlos Funes, electo intendente de Embarcación se apresta a enfrentar el desafío que implicará reemplazar a Alfredo Llaya después de 20 años de gestión y cambiar el perfil de quien dejará la intendencia el próximo 10 de diciembre. Conciliador a pesar de las diferencias y con confianza en que la transición se realizará de manera ordenada, Funes se refirió a lo que espera para estos cuatro años de gobierno.

¿Cómo se está llevando adelante la transición?

El viernes de la semana anterior me reuní por primera vez con el intendente Alfredo Llaya y ese mismo día le presenté un nota solicitándole información sobre diferentes áreas del municipio. Todavía no tengo una respuesta, pero la gente de mi equipo ya está recabando todos los datos que puede aunque todavía falta bastante por conocer. Pero como con Llaya quedamos en que en estos días nos vamos a reunir los dos equipos, yo tengo confianza que al 10 de diciembre vamos a llegar con toda la información necesaria. La persona que estará en contaduría está detrás de algunos datos que son muy importantes de la gestión. Por su parte Llaya cuando nos reunimos me dijo que no tenía ningún inconveniente en que la gente de mi equipo comience a interiorizarse del manejo de diferentes áreas lo que habla de la predisposición del intendente actual.

¿Ya definió quiénes lo van a acompañar en esta gestión?

Aún no. Estamos analizando quiénes integrarán el gabinete, pero prefiero no dar nombres por el momento y esperar algunos días.

Se comenta que al igual que sucedía con Llaya, su esposa ocupará la Secretaría de Acción Social del municipio.

Todavía no sé si ocupará algún cargo o cuál será; mi esposa es médica como yo. Comparte mi profesión porque los dos trabajamos tanto en Salud Pública como en la parte privada y también me acompañó en esta incursión en la actividad política. Seguramente va a sumar su conocimiento, su experiencia, pero todavía no hemos determinado qué cargo ocupará si es que lo hace.

¿Por dónde pasa el pedido de los pobladores?

Los problemas de la gente son muchísimos como todo el norte donde la problemática fundamentalmente pasa por la falta de agua, de viviendas, pero sobre todo por las necesidades básicas insatisfechas tanto en las comunidades originarias como en los criollos y campesinos, la desnutrición y tantos otros. El contexto económico y social de todo el país es el que todos conocemos, pero las comunidades del norte son mucho más vulnerables. Embarcación tiene una jurisdicción muy grande y las comunidades están muy dispersas lo cual también representa una dificultad para llegar en ayuda, con algunas soluciones a esas familias porque tenemos poblaciones que dependen de este municipio, pero están a 100 kilómetros de distancia.

¿Hace cuántos años que vive en Embarcación?

Llegué hace 34 años a este pueblo al que elegí para armar una familia y desarrollar mi vida profesional. Trabajo en el hospital San Roque desde que llegué y también en la parte privada. Como mi señora y como yo, mis dos hijas nacidas en Embarcación son médicas. La trayectoria como familia la hemos hecho a través de nuestra profesión y quizás sea eso lo que hace que la gente tenga muchas esperanzas. Por eso hemos tomado este desafío con muchísima responsabilidad y con la total convicción de que podemos hacer una buena gestión.

¿Cuál es su propuesta?

Por un municipio abierto, participativo en el que los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad tengan protagonismo entre ellos las comunidades originarias. Necesitamos organizarnos para hacer un trabajo en conjunto porque pensar que una sola persona puede llevarlo adelante es imposible. Y por nuestra parte, las esperanzas pasan por poder contar con el apoyo del gobierno de la provincia y de Gustavo Sáenz como integrantes de ese frente. El desafío es muy grande pero con la participación de todos desde el gobernador, el Concejo Deliberante, los diferentes actores sociales, tenemos que poder dar respuestas.