Zama, de la salteña Lucrecia Martel, fue elegida como la mejor película de la década

Esa distinción se la dio el Festival de Cine de Toronto. El film argentino dirigido por la salteña consiguió el reconocimiento por encima de producciones como Get Out, The Master y Moonlight.

La película argentina Zama, de 2017, dirigida por la salteña Lucrecia Martel, fue elegida como la mejor película de la década por los integrantes del Festival de Cine de Toronto, uno de los más importantes a nivel mundial.

El film está dirigido por la realizadora argentina y basado en la novela de Antonio Di Benedetto. La trama repasa la vida de Don Diego de Zama, un oficial español que en el siglo XVIII buscaba que lo trasladen al Río de la Plata desde la zona de lo que hoy se conoce como Paraguay, en la que estaba designado por la corona española. Ese camino no será del todo fácil.

La búsqueda por la que transita el protagonista está recreada con un realismo impactante: la estética, las locaciones, el sonido y lo monocorde de los diálogos transportan a la época en la que se ubica el relato que construye Martel.

El responsable máximo de la programación del Festival, James Quandt, aseguró en Twitter que Zama es ‘asombrosa‘ porque ‘transforma una novela existencial en un trabajo ferozmente político que comenta tanto sobre su época racista y colonialista como sobre nuestros propios tiempos terribles‘.

Además de Zama, otras películas importantes de los últimos diez años lograron ubicarse en la lista: Get Out, de Jordan Peele, The Master, de Paul Thomas Anderson y Moonlight, de Barry Jenkins, aparecen entre las mejores.

La lista completa

1) Zama (2017), Lucrecia Martel.

2) Toni Erdmann (2016), Maren Ade.

3) Goodbye to Language (2014), Jean-Luc Godard.

4) Moonlight (2016), Barry Jenkins.

5) Sieranevada (2016), Cristi Puiu.

6) (Empate) The Assassin (2015), Hou Hsiao-hsien; Transit (2018), Christian Petzold.

7) Film Socialisme (2010), Jean-Luc Godard.

8) (Empate) Holy Motors (2012), Leos Carax; Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), Apichatpong Weerasethakul.

9) (Empate) The Master (2012), Paul Thomas Anderson; Ida (2013), Pawel Pawlikowski; Get Out (2017), Jordan Peele; Neighboring Sounds (2012), Kleber Mendoncca Filho; Faces Places (2017), Agnees Varda; JR Vitalina Varela (2019), Pedro Costa.

10) (Empate) The Turin Horse (2011), Bela Tarr; Burning (2018), Lee Chang-dong; The Strange Case of Angelica (2010), Manoel de Oliveira.