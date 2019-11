Sáenz llamó a respetar la ordenanza de pirotecnia

Cuando falta menos de un mes para Navidad y pese a una ordenanza aprobada en marzo pasado, se volvió a poner sobre la mesa la discusión por la venta y utilización de la pirotecnia sonora. Ayer fue el intendente Gustavo Sáenz quien salió a reclamar que se cumpla con la norma.

En los últimos días los empresarios del sector de la pirotecnia comenzaron una movida reclamando la reglamentación de la ordenanza 15.546, que prohíbe la pirotecnia sonora. Además exigen que los revendedores de cohetes puedan trabajar durante estas fiestas, pese a que la ordenanza ad referéndum emitida por el intendente a principios de año lo prohíbe.

En su programa de radio y luego de leer un mensaje que una oyente le mando, Sáenz afirmó ayer que "volvemos a discutir algo que ya se había discutido. Nosotros planteamos, a través de una ordenanza, la pirotecnia sonora cero y tomamos la decisión política de hacerlo".

El intendente apuntó de lleno a los empresarios: "Es entendible que planteen que se reglamente, pero la ordenanza está reglamentada, la decisión política ya está tomada, deben entender esto. No podemos llegar a fin de año y volver a plantear esta problemática. No tendrían porque haber comprado (los empresarios) este tipo de bombas de estruendo sabiendo que hay una ordenanza que las prohíbe. Evidentemente no tenían intención de dejar de venderlas", advirtió Sáenz.

A la hora de la publicación de la ordenanza la comuna puso como argumentos la defensa de los animales, la protección de personas con distintas afecciones y el ambiente. En la norma queda claro que se les da tiempo a los empresarios para que se desprendan de toda la pirotecnia sonora que tenían en su poder.

El respeto

Por otro lado, el electo gobernador afirmó que "hay que empezar a respetar las ordenanzas", más cuando tienen que ver con la convivencia y el respeto al otro.

Los empresarios del sector de la pirotecnia señalaron que el prohibir que haya vendedores temporarios de cohetes afectaba la libertad de trabajo, más teniendo en cuenta la crisis económica que vive el país.

"Nosotros lo hicimos (prohibir la pirotecnia sonora) con una firme decisión política, sabiendo que se afectaban algunos intereses económicos, pero es mejor afectar intereses económicos y no afectar intereses que tienen que ver con la vida, la tranquilidad, la paz, la armonía y sobre todo la salud", respondió el jefe comunal.

Reclamo

Los vendedores de pirotecnia realizaron el miércoles una protesta por las calles de la ciudad. Piden que les permitan vender los fuegos artificiales tradicionales, aunque esté aprobada la ordenanza que prohíbe la pirotecnia sonora. El proyecto se impulsó por demanda de proteccionistas de animales y familiares de niños con autismo.