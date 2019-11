La gestión saliente les dará estabilidad laboral a los músicos de la Sinfónica

En plena transición se conoció que el Gobierno provincial les garantizará a los músicos de la Orquesta Sinfónica estabilidad laboral. “Desde el Ejecutivo estamos resolviendo algo que no atendió el Poder Legislativo”, afirmó ayer a El Tribuno el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Lavallén.

Este año se truncó en el Senado un proyecto de ley para el pase a planta permanente de los integrantes del cuerpo artístico.

Desde hace cuatro meses, el área de Cultura, el Instituto de Música y Danza, las secretarías de la Función Pública y de Trabajo junto a los delegados de ATE de la Orquesta trabajaron en un documento, que ya fue elevado por Lavallén al gobernador Juan Manuel Urtubey. Ahora esperan que salga el decreto u otro instrumento administrativo.

Ayer hubo una manifestación de los artistas para pedir que se avance con la oficialización del documento. “Vamos a cumplir con lo que prometimos”, afirmó el ministro.

Para Lavallén, no se trata de un pase a planta permanente. Dijo que se elaboró un documento para un sector específico con la premisa de garantizar “la calidad y la excelencia” de la Orquesta Sinfónica, además de “establecer mecanismos de estabilidad” para los trabajadores. “Eso fue la guía del trabajo”, enfatizó.

Exámenes

El acuerdo prevé que los músicos rindan exámenes cada tres años y si desaprueban en dos oportunidades deberá asistir a una capacitación intensiva. Si no superan esas instancias, Lavallén admitió que se puede analizar la “refuncionalización o reubicación”.

Si el concurso se realizara este año y un músico desaprueba, seguirá en la Orquesta y recién tendrá el otro examen dentro de tres años. Si en ese año no logra pasar los requerimientos exigidos, asistirá a la capacitación. El proceso, remarcó Lavallén, lleva años.

“Desde que comenzó el sistema de concursos no hay un solo músico que haya desaprobado. El dato estadístico es importante”, afirmó el titular de la cartera de Cultura.

“Todas las partes están en conocimiento de los avances y los tiempos que se necesitan. La estabilidad está garantizada. Es un tema de días. La elevación la hice el jueves. Deben sentirse tranquilos. Apuntamos a tener un cuerpo estable de excelencia”, aseveró Lavallén.

Este año el proyecto de ley para el pase a planta permanente de los integrantes de la Orquesta solo obtuvo media sanción de Diputados. En el Senado se frenó por temor a que se pierda la calidad artística del cuerpo.

Consultado sobre el momento de la decisión, dijo que “no hay segunda intenciones” y que debe haber “una continuidad del Estado”. “Esto debe quedar claro, nosotros cumplimos con lo que prometimos”, agregó.

