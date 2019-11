Medrán rearma el último once del año

El último esfuerzo. Central Norte, desgastado por la seguidilla de partidos, afrontará su último compromiso del año, el que seguramente le demandará su mayor esfuerzo en el torneo, frente a Douglas Haig, al que visitará el lunes, desde las 17.30, para completar el choque pendiente de la séptima fecha del Federal A.

El cuervo afrontará su mayor exigencia física en la competencia, cargado encima con dos partidos en menos de cinco días (Gimnasia -ER- y Defensores de Ramallo) y con bajas.

Ezequiel Medrán no la tiene para nada fácil, ya que deberá rearmar el equipo pensado en ganar en Pergamino y mantenerse firme en zona de clasificación, teniendo en cuenta que las cosas no salieron de la mejor manera el miércoles pasado frente al granate de Villa Ramallo, al igualar 1 a 1.

La última presentación de Central en el Martearena dejó algunas secuelas en el equipo de Medrán, que no podrá contar con Osvaldo Young ni con Gonzalo Ríos, quienes acumularon su quinta tarjeta amarilla.

Con este panorama, el técnico azabache deberá realizar dos variantes obligadas en el once titular, con respecto al que igualó con los bonaerenses.

En la última línea, Guillermo Cosaro podría volver a ocupar el sector izquierdo, tras descansar el parido pasado. Idéntico sería el caso de Carlos Arriola, quien también volvería al equipo por el carril izquierdo.

El el circulo central, con las ausencias de Young e Iturrieta (lesionado), el DT cuervo, sin demasiadas alternativas, optaría por incluir a Nicolás Issa. Lo que no está claro todavía es quién será su socio en el mediocampo: una de las alternativas es mantener a Matías Iglesias, quien volvió a la titularidad frente a Defensores después de mucho tiempo, o recurrir a Juan Rivas.

Por último, una fija es el regreso de Ronaldo Martínez, que volverá a conformar la dupla de ataque con Fabricio Reyes.

El paraguayo, como varios de sus compañeros, fue preservado por el cuerpo técnico para enfrentar a Douglas.

Central intentará cerrar el año con una alegría o, al menos, rescatar un punto en Pergamino, donde el juez Maximiliano Macheroni será el encargado de impartir justicia.