El "padre Lalo", conocido como "el cura sanador", conquista a la ciudad

Jorge Eduardo Correa, alias "Lalo", es el nuevo sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Milagro. Oriundo de la Capital Federal, de Villa Soldati, estuvo los últimos 25 años en Mendoza, antes de llegar a Rosario de la Frontera.

Con un carisma único, distinto e innovador, el párroco, además de las misas habituales en la parroquia visita las 25 capillas nucleadas en la misma, ubicadas en la primera y segunda sección, llegando a lugares inhóspitos de los cuales, asegura, se enamoró, al igual que de sus animales del campo y de su nueva mascota del paraje Ojo de Agua, el toro "Guaschilo".

Reconocido además por ser un cura sanador, mientras estuvo en Mendoza sus misas de sanación convocaban a mil personas, quienes recurrían con esperanza y luego, mediante su fe, el padre Lalo rezaba y el milagro ocurría: las enfermedades físicas, mentales y del alma desaparecían.

Conquistando almas

A nueve meses de vivir en la comunidad rosarina y fascinado con el pueblo, el padre Lalo expresó a El Tribuno: "Cuando recién llegué, empecé a viajar al interior, a conocer las capillitas ubicadas en lugares muy alejados de acá, hay algunas que están a más de 100 kilómetros, fui a conocer la que está en Morenillos, la de Canteros, El Bordo, Copo Quile, también voy a dar las misas en San Felipe, en Horcones, más las actividades de la parroquia, que también es exigente, ahí tenemos catequesis, comuniones, la confirmación, Cáritas y las distintas asociaciones, y bueno, este tiempo es para que la gente deje de llorar al cura que se fue, porque acá había otro párroco", dijo entre risas, y con ese humor característico de él, y continuó: "Y que vayan aceptando al que viene, porque también es un desafío, de hecho cuando recién llegué me sentía como observado, como pez en una pecera, pero también yo, los fui observando a ellos, para entender y saber cómo es esta comunidad".

Respecto a su relación con el actual papa Francisco, el padre Lalo dijo: "Cuando fui ordenado por el Papa, en ese momento él era obispo de Flores, en Villa Soldati, él me dijo algo que me impactó para siempre, me llamó por mi apodo y me dijo; Lalito, "no dejes de ser misericordioso como Dios lo fue con vos', y eso me marcó, porque es como que te pone una impronta en el alma, y de búsqueda de ese Dios misericordioso. Me habló de la misericordia, que se ve que a él también le pegó mucho este tema, porque él en su escudo como Papa siempre habla de eso".

Un artista

Además, el cura es reconocido en Mendoza por su lado artístico, grabó más de cinco CD, produjo dos, trabajó en radio, fue invitado a muchos programas televisivos. Cuando el recordado cantante Sandro estuvo internado en Mendoza, estrechó lazos con el artista y su mujer, la viuda Olga Garaventa, con quien mantiene una amistad. Actualmente tiene un programa radial que es muy escuchado por sus antiguos y nuevos oyentes, rompiendo protocolos, dijo: "No me considero un revolucionario, pero me considero alegre por ser cura, me gusta conocer y comprometerme en donde estoy. Aprendí en Mendoza lo que es la comunicación a través de los medios, radio y televisión, por eso me siento un cura mediático, al menos lo era allá, es más, de tantos años en los medios festejaba el Día del Periodista y asistía a los festejos de la Provincia o de la Intendencia. Y cuando llegué acá sentí que debía continuar ese camino, y sin querer encontré un lugar, ahora sigo con el mismo programa que hacía allá durante veintitrés años, "Vive Jesús", ahora estoy con un equipo de siete personas que me acompañan los jueves de 16 a 18 por radio San Martin, entonces los que ya me escuchaban me pueden sentir un poco más cerca, y la gente de acá va aprendiendo y conociéndome un poco más".

"Es emocionante cuando viajo al interior, a los parajes y la gente me dice que me escucha, y algunos no entienden cómo un cura está metido en una radio comercial, y el público es amplio, por eso hay que abrir la cabeza, a mí me gusta mucho dar un abrazo espiritual, y captar otras religiones, pasamos música evangélica, cristiana y hasta chacareras", dijo.

"Quiero que la gente deje de llorar por el cura que se fue", dijo el padre Lalo.

Una bendición generosa

Nunca antes se vio en la comunidad rosarina que durante la misa, a la hora de la bendición, se reparte una generosa cantidad de agua bendita entre los presentes, "todo lo que es religioso es protocolar, y la gente no presta mucha atención, y a mí no me gusta que no me den bolilla, entonces yo tengo para una bendición que dura de tres a cuatro minutos y en este tiempo tengo que captar la mirada de la gente, y para llegar a ellos les hecho agua bendita, les digo que si sale humito de la cabeza les voy a hacer un exorcismo, y la gente se ríe y se van con esa esa sonrisa a su casa. Tengo un aspersor muy grande que me compré en Mendoza, es una bocha gigante que te empapa, y a la gente esa bendición le llega mucho y le encanta, es más, hasta me piden que los bendiga de nuevo".

Misas de sanación

En cuanto a las famosas misas de sanación, el padre Lalo señaló que, "desde marzo que estoy haciendo esas misas acá, el primer viernes de cada mes, las últimas misas en Mendoza iban hasta mil personas, la gente de acá se enteró y por eso me pidieron hacerlas acá. Hay dos personas que vienen de Tucumán, ya vinieron tres veces y a su vez invitan más gente con ellos, y este viernes van a dar su testimonio, que se han sanado de cáncer, es Dios quien las curó, porque no hay ningún cura sanador, nosotros solo intercedemos, el que obra es Dios, y la manera es justamente que esta gente que ha estado rezando, da su testimonio y dicen con sus estudios en mano "yo tenía cáncer, fui a las misas, he rezado, me hice los estudios nuevamente y ya no tengo nada, los médicos no se explican cómo puede ser que antes donde había una tumoración esta desapareció', entonces los médicos les dicen que hasta aquí llegó la ciencia, y lo que ocurre lo llaman un milagro, o una bendición".

"También vamos viendo que hay muchas enfermedades, sobre todo del corazón, relacionadas con los problemas familiares, hay enfermedades psiquiátricas; bipolaridad y usan medicación para estas patologías, y también están las relacionadas con las adicciones, la drogadicción, alcoholismo o sexo, a todos ellos los invitamos que se acerquen. Todos pueden recibir la unción, los que están tristes, depresivos o enfermos", dijo.

Visita del Papa y mensaje

El sacerdote habló sobre una posible visita de su Santidad, "quién te dice, a lo mejor en este 2020 tenemos la presencia de nuestro Papa en Argentina, eso nos haría mucho bien. Qué lindo sería que pueda estar acá y que se quede en nuestra casa, para llevarlo también a darse unos baños termales", comentó.

Finalmente el padre dejó un mensaje para la juventud, "les pido a los chicos que se quieran muchísimo, la vida es hermosísima y cuando hay algún problema, peguen un grito, no se queden con el dolor más grande, no se encierren, porque siempre hay soluciones para todo, y quererse mucho es también cuidarse, no tenemos una segunda vida o una vida de repuesto, tenemos una sola, y me llama profundamente la atención cuando veo que acá la gente anda sin casco, sin protección, de donde yo vengo, nadie puede andar sin caso, te quitan la moto, te hacen una multa inmensa, pero parece que acá no, acá no usan casco, y los cascos salvan la vida, yo en la iglesia acompaño mucho a los que lloran porque les han dado un regalo equivocado a sus hijos, y esos hijos ya no están más, la vida es un antes y un después, un hermano no reemplaza al que no está, por eso les pido que se cuiden y que se acerquen todos los que quieran".