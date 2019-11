Cyber Monday 2019: cuotas sin interés y descuentos en tiempos de restricción cambiaria

Este lunes comienza la octava edición del Cyber Monday, los tres días de descuentos online en los que las principales plataformas comerciales ofrecerán sus productos y servicios con ofertas especiales o financiación en cuotas. Los descuentos se realizarán los días 4, 5 y 6 de noviembre y participarán más de 550 empresas (más de 100 son del interior del país). La iniciativa es impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

Este año, a pesar de la caída general del consumo, la expectativa de los organizadores es poder superar las ventas del año anterior. Por eso el foco estará puesto en la posibilidad de comprar en 12 o más cuotas sin interés. “Muchas marcas nos adelantaron que va a haber financiación en electrodomésticos y en turismo, que es donde más impacta porque el valor de las compras es más alto. En este momento, es díficil que un descuento sea atractivo porque no hay una referencia clara de los precios. Las cuotas, en tanto, fijan un valor al dólar por 12 o 18 meses y es un buen negocio", explicó Gustavo Sambucetti, presidente honorario de Cace.

"Va a haber todo tipo de ofertas y creo que las empresas, en lugar de arrugar por la situación económica, van a ir a fondo. Vamos a ver dos escenarios. Los productos de ticket más alto yendo a las cuotas y los de ticket más bajo yendo a precios. Con respecto al evento anterior, se multiplicó la cantidad de empresas que participan del sector alimentos, bebidas y cosméticos. Pasaron de 25 a 40 marcas en cada uno de los rubros”, agregó el directivo.

¿La restricción cambiaria impulsará las ventas? En general, cuando hay restricciones para la compra de dólares, muchos consumidores que tienen un excedente en pesos se pueden volcar al consumo, como pasó en años anteriores. Sin embargo, Sambucetti advirtió que el escenario actual es diferente: “Cada vez que el evento nos agarró en un cambio de rumbo, la gente se volcó al consumo. No podés comprar dólares y un plazo fijo es algo incierto. Pero obviamente eso depende de la expectativa futura de cada consumidor. La gran diferencia con otros momentos es la continuidad laboral. Si alguien tienen dudas, es más conservador a la hora de comprar".

El listado de ofertas se podrá conocer a partir de las 0 horas del lunes en el sitio oficial de Cyber Monday. En esa página, además, habrá descuentos y promociones que estarán disponibles solo por una hora o hasta agotar stock: las “Mega Ofertas Bomba”, que se presentarán una vez por día, y las “Horas Sorpresa”, agrupadas por categorías que aparecerán a primera mañana y en dos momentos de la tarde.

Muchas marcas líderes ya anticiparon que en productos seleccionados pueden llegar a tener hasta más de 50% de descuento, pero dependerá del stock disponible en cada caso. No es lo mismo la marca que tiene mucho excedente que la que tiene que salir a reponer esos productos. Las categorías disponibles serán electro y tecno; indumentaria y calzado; viajes; muebles, hogar y deco; deportes y fitness; bebés y niños; cosmética y belleza; automotriz; alimentos y bebidas.

Desde la agencia de viajes Avantrip, por ejemplo, aseguraron que los consumidores van a encontrar cuotas sin interés de la gran mayoría de las aerolíneas grandes. También recomiendan prestar atención a los paquetes a Brasil donde habrá muy buenas ofertas para enero y febrero, pero también para marzo, temporada baja. “Los paquetes de viaje serán el plato fuerte, ya que siempre es más económico comprar todo junto”, explicaron. La firma Volalá, otra compañía de turismo, brindará financiación en 12 cuotas sin interés y destinos que combinen varias ciudades al precio de una.

Una encuesta de Mercado Libre realizada a más de 6.000 usuarios de la plataforma indicó que, ante el contexto económico, el 65% de los usuarios valora descuentos y el 21% valora más la financiación. Además, tres de cada 10 encuestados admitió que aprovecharía un gran descuento de un producto solo si cuenta con la posibilidad de pagar en cuotas.

Mercado Libre anticipó que ofrecerá descuentos en celulares de alta gama, electrodomésticos, calzado y herramientas, entre otros. Por su parte, Linio, la plataforma adquirida por Falabella, adelantó que tendrá 60% off en electrodomésticos, TV, audio y video, 50% off en belleza, salud y hogar, 40% off en computación, celulares y videojuegos y 30% en juguetes y artículos para niños y bebés.

Los supermercados también tendrán sus ofertas. Carrefour promocionará entre 30% y 50% de descuento en más de 1.400 alimentos y hasta 35% en 600 productos de electro y bazar con opciones con hasta 18 cuotas sin interés. Mientras que la cadena Dia tendrá hasta 60% en artículos de bebidas, limpieza, almacén y desayuno, frescos y congelados.

Durante el Cyber Monday del año pasado, se vendieron en total 3,4 millones de productos (casi 800 productos por minuto). Las categorías que más unidades vendieron, en unidades, fueron alimentos y bebidas, calzado, decoración para el hogar, materiales para construcción e indumentaria y accesorios infantiles. En tanto, las categorías con mayor facturación fueron pasajes de avión al exterior, equipos de telefonía móvil, pasajes de avión de cabotaje, televisores y aire acondicionados.

