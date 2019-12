“Al alcoholismo lo padecen desde políticos hasta obispos”

Carlos de Marco es el coordinador nacional de Alcohólicos Anónimos (AA), asociación independiente que funciona desde 1935. Con la frase de base: “Quien salva una vida, salva una humanidad”, informó que AA lleva recuperadas a 4 millones y medio de personas en el mundo. El especialista llegó a Salta donde funcionan 20 grupos y mantuvo reuniones con el obispo Mario Cargnello y funcionarios judiciales para comenzar a conversar sobre un posible acuerdo para que los detenidos que cumplan su último año de pena y, al mismo tiempo, padezcan la adicción, puedan asistir a las reuniones a modo de reinserción.

El máster en drogadependencia aseguró que el problema de las adicciones es sufrido por el 5 por ciento de los argentinos y que no escapa a las personas públicas. Alcanza a obispos, políticos, periodistas, hasta madres “de las que nadie sospecharía”. Desde 1995 trabaja en el centro provincial de atención a las adicciones de Lanús y también se desempeña en el centro de peritos de la Defensoría General de la Nación. Señaló que la edad de consumo en las provincias del norte llega a ser de 8 años y que Argentina lidera en suicidios infantojuveniles. Desde su experiencia advirtió una retracción del estado en políticas públicas.

¿Quiénes padecen de alcoholismo?

Hay periodistas, obispos, sindicalistas, políticos, actrices, actores. Algunos tienen mucho prestigio social y para que el estigma del alcoholismo no les afecte de manera directa resguardamos su identidad.

¿Cómo es la situación de alguien que llega al grupo?

AA no persigue a sus miembros ni la historia de sus miembros. La persona se abre y comienza a compartir su historia y su padecimiento. Incluso cuentan cosas de las cuales algunas serían deleznables para la vista de cualquier otra persona, porque hay gente que estuvo privada de su libertad, otros llegaron a delinquir, otros abandonaron a su familia, robaban la alcancía de los hijos para ir a consumir.

¿Hay diferencias entre un alcohólico y una alcohólica?

El alcoholismo en la mujer es de un impacto de denigración muy fuerte porque muchas llegan a la prostitución o que al día siguiente se despierten al lado de alguien que ni conocen, o enterarse de que están embarazadas sin saber cuándo tuvieron relaciones sexuales. Los grupos son variables, pero el 60 % son varones, el 40% son mujeres. Había un mito de que esta problemática era de varones, pero esto es prácticamente igual. Lo que ocurre es que algunas mujeres son bebedoras de alcoba, esperan que sus hijos y marido estén durmiendo para luego sacar la botella de debajo de la cama.

¿Quién va a pensar que una mamá que está haciendo la comida para sus hijos esté bebiendo?.

Los especialistas llaman la atención en la conducta adictiva.

Muchos tienen problemas con el alcohol y otro tipo de drogas. Si bien AA no es de carácter profesional, como profesional de salud sé los datos epidemiológicos. Hay casi 2.800.000 abusadores de alcohol en el país, el 5 por ciento de la población tiene problemas de abuso o de dependencia alcohólica y a otro tipo de drogas. El alcoholismo está declarado como enfermedad por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Es la tercera causa de muerte en el mundo, después del cáncer y las cardiopatías. Es una enfermedad grave que tiene relación con otras enfermedades como el HIV, la tuberculosis o el mal de chagas.

Se dice que la edad de iniciación en las drogas es cada vez menor. ¿Sucede también con el alcohol?

Otra cuestión de peligro son las edades de inicio. Antes era de 14 años la edad promedio de inicio, algunos comienzan a los 40 o 70.

¿Cómo está el norte en este con texto?

En ciertas provincias hay chicos que a los 8 años comienzan a consumir alcohol.

Una de las consecuencias fatales que sirvieron para poner en foco la enfermedad fue la cantidad de accidentes viales registrados.

La accidentología establece que el 40 por ciento de los accidentes viales se producen bajo los efectos de sustancias, por lo que hay 22 muertos por día.

El 70% de los suicidios se componen bajo el efecto de alcohol y drogas. Somos el séptimo país en el mundo, pero el primero en América Latina de suicidios infanto juveniles, chicos de 12, 13, 14 años que se quitan la vida porque creen que su vida no tiene fundamento por el cual vivir.

¿Hay políticas públicas suficientes para prevenir estas problemáticas?

AA no puede sustituir las funciones del Estado, los hospitales interregionales, la salud pública y privada. Antes esto no era considerado ni una enfermedad, ahora sí. Antes, a alguien que tenía este padecimiento lo echaban. Ahora hay un reguardo incluso legal para que la persona haga un tratamiento y no pierda su lugar de trabajo. Hay muchos avances. Ahora no nos olvidemos de que el Estado es como una frazada corta, si se tapa el cuello se destapa los pies. Siempre va a haber más demandas de lo que el Estado en sus distintos estamentos pueda albergar.

Pero también es una decisión política. ¿No cree que hay una retracción del Estado para la atención de las diferentes adicciones como advierten por ejemplo las Madres Contra el Paco?

Puede ser que haya una retracción del Estado. No se evidencian campañas de prevención primaria de la salud. Pero por ejemplo estuve en Santa Fe el día miércoles, cuando se firmó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud. En el hospital hay un grupo que se llama “Uniendo Orillas”.

Cuando llega el alcohólico al hospital el médico, que tiene una palabra competente, le indica que debe ir al grupo. Entonces se unen las orillas y así es más rápida la unión de ellas. Preocupados por este tema, nos convocan, y el área de Rosario toma contacto con la ministra de Salud y se firma un acta de colaboración. Se hace un protocolo de derivación directa a los grupos de AA desde las guardias de los hospitales a partir de un protocolo. En Tucumán está planteado un acuerdo con la Defensoría del Pueblo, y cuando llega una mujer víctima de violencia, o cuando el Ministerio de Justicia le dice al violento “usted tiene que comenzar un tratamiento” , lo manda a la parte psiquiátrica y psicológica y lo envía a los grupos de AA para que tenga una recuperación más rápida.

¿Usted dice que hay una relación entre la violencia de género y el alcoholismo?

Sí. No significa que el alcohol sea productor de violencia, pero sí hay zonas que se ven afectadas cuando se ingiere alcohol como el lóbulo frontal, que es responsable de las sociabilidad del ser humano. Cuando una persona consume alcohol, marihuana, solventes, el lóbulo frontal se empieza a romper, se produce necrosis, se pierden miles de células y se produce lo que se denomina desfrontalización. Es decir, la persona es como que se libera de una manera donde todo lo arcaico, lo instintivo, lo que viene con la especie, termina saliendo a la luz.