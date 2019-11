VIDEO Homenajearon a un senador bonaerense acusado de abuso sexual y lo hizo una mujer

El senador de la Provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana-Frente Para la Victoria, Jorge “Loco” Romero, quien a finales del 2018 fue denunciado por abuso sexual, fue homenajeado por su espacio en la última sesión del año. La encargada de reivindicarlo fue la jefa del bloque, Teresa García, quien a pesar de la grave acusación formulada contra del legislador de La Cámpora, lo destacó como “un militante humilde” que “ha tenido problemas en la vida”.

“Tenemos un compañero que no está, y todos sabemos por qué no está. Es el compañero Jorge Romero”, comenzó la senadora en su arenga ante el silencio de todo el cuerpo legislativo, dijo García aludiendo al hecho de que, frente a la denuncia, el señalado por abuso se tomó licencia. “Él ha sido un compañero de este bloque y es uno de los compañeros que se va, merece la mención de todos nosotros independientemente de las razones que no lo tengan acá hoy. Es un compañero militante, un compañero humilde. Él vino del fondo de (Florencio) Varela, de la militancia política. Y es un compañero que, como tantos, como todos nosotros, como todos los que estamos acá, ha tenido problemas en la vida. Muchos de los que están acá los tendrán, esos u otros”, agregó García ante la ausencia de su compañero en el recinto.

Uno de esos problemas fue la denuncia que Stephanie Calo, hasta hace un año integrante de La Cámpora, formuló en contra del “Loco” Romero. Durante todo este tiempo, la causa prácticamente no avanzó, aunque sí obligó al senador kirchnerista -ex responsable de las finanzas de la agrupación- a pedir una licencia sin goce de sueldo. Su mandato culmina el próximo 10 de diciembre y por eso su compañera de bloque aprovechó la última oportunidad del año para rendirle un homenaje. Romero ni siquiera fue citado a declarar. Sin embargo Calo ratificó su denuncia y, ahora, ante el insólito homenaje, la reiteró públicamente en varios medios.

"Lo que quiero reconocerle a él es su condición de militante. Y quería decirlo públicamente porque son esas cosas que se ocultan y de las que no se hablan. Y detrás de la situación desgraciada o no querida que sufre, también a veces sufre la ignorancia de sus propios compañeros. No es nuestro caso. Los peronistas terminamos haciéndonos cargo de la vida, la militancia de nuestros compañeros, a veces con cosas buenas y a veces con cosas complicadas”, finalizó la senadora García. No hubo aplausos.