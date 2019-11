La cifra te deja mudo: ganó 92 millones de pesos en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Neuquén se hizo acreedor de más de 92 millones de pesos al acertar los seis números de la modalidad "Segunda Vuelta" del Quini 6.

El ganador de 92.092.816 realizó la apuesta en la ciudad de Neuquén y con la serie 4, 5, 11, 23, 28 y 31, sorteada este domingo, logró hacerse de un pozo que se había acumulado durante varias semanas al ser el único ganador.

Una vez que se le realicen los descuentos previstos por impuestos, cercanos al 30 por ciento del pozo, le quedarán cerca de 65 millones de pesos.

La boleta millonaria fue jugada en la agencia 29/00, situada en Avenida Argentina 8, de Neuquén capital.

La Modalidad Tradicional del Quini 6 quedó vacante con unos 20 millones de pesos con la serie 0, 1, 5, 6, 29 y 33.

En tanto, en la modalidad Revancha, con 20.450.591 de pesos pozo, no hubo ganadores para la serie 0, 2, 9, 28, 34 y 36.

En el Siempre Sale hubo 29 ganadores con cinco aciertos y cada uno se llevará 215.202 pesos, luego que fuera sorteada la la serie 1, 17, 24, 31, 41 y 44.

Fiesta cuartetera por la Lotería de Santa Fe.

Eduardo Martí, un vecino de Villa Dolores, en Córdoba, se dio el gusto este fin de semana y organizó una fiesta en la que invitó a 120 personas para celebrar el hecho de ganar 15 millones de pesos en el juego de la Lotería de Santa Fe.

El hombre de 56 años, ordenanza en los tribunales locales, festejó a puro cuarteto y risas luego de obtener el dinero, una vez descontado los impuestos y el dinero para el apostador que compartió la jugada, cuya identidad no se difundió, luego que la jugada le reportara 44 millones de pesos.

Los números de la suerte fueron el 10, 25, 11, 3, 20 y 30 para el sorteo tradicional del Quini 6, jugado el 16 de octubre pasado.

"Siempre jugaba y le decía a mis amigos que iba a hacer esto si ganaba, así que ahora estoy cumpliendo, yo sí cumplo", sostuvo a la prensa local el hombre, que contrató al grupo de cuarteto Kura, para darle el tono completamente local a la celebración.

"Siempre fui un seco, y acá ya me conocían todos, y más ahora, no creo tener problemas, acá la gente es buena y no anda con malas intenciones", añadió, mientras aseguró que ahora su prioridad es ayudar a sus hijas, para que tengan "todo" lo que siempre quiso para ellas.

El hombre no dejó de recordar tiempos difíciles que tuvo que pasar, antes de este presente.

"Un intendente en 2007 entró a la municipalidad y despidió a 114 empleados, entre los cuales estaba yo, la pasé muy mal, tuve que irme a trabajar en lo que viniera, hasta me fui a la cosecha de uva a Mendoza, fueron más de dos años terribles, hasta que por suerte pude entrar a tribunales", rememoró.