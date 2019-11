"River y Boca parecían dos equipos de la B", disparó un detractor de Gallardo en España

Marcelo Gallardo aparece en la mira del Barcelona, según el popular programa televisivo español “El Chiringuito”, en medio de la crisis que vive el equipo de Lionel Messi con su director técnico Ernesto Valverde.

La emisión del programa de TV, que conduce el periodista catalán Josep Pedrerol, cuenta con la presencia alternativa como panelistas de los exarqueros argentinos argentinos Hugo Gatti y Jorge D‘Alessandro.

Todos los participantes del programa no descartaron que el Muñeco sea un buen candidato para asumir en Barcelona. Todos menos uno.

El único detractor que tuvo en el programa que se emite por Antena 3, de España, con sede en Madrid, fue justamente un compatriota de Gallardo, el mencionado Gordo D’Alessandro, de 70 años, que atajó en San Lorenzo de Almagro entre 1968 y 1974, quien destacó que “el fútbol sudamericano no está a la altura del europeo y menos de un club como Barcelona, de los mejores del mundo”.

“Ya se vio eso en la final de la Copa Libertadores del año pasado que se jugó en el estadio de Real Madrid, donde Boca y River parecían dos equipos de la Segunda B de España. Y una prueba de que no va a funcionar la marca el antecedente de lo que pasó en el Barsa con Gerardo Martino”, argumentó.

Posteriormente D’Alessandro también desacreditó con dureza al actual técnico del Santos, de Brasil, Jorge Sampaoli, que suena para volver a Sevilla, pero no a dirigir a ese club sino a su conciudadano Betis. “Cuando estuvo en España parecía que tenía alguna enfermedad por como se movía de un lado para otro”, disparó, lo que provocó la intervención del conductor del programa, Josep Pedrerol, que le pidió que moderara sus dichos.