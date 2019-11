De Los Ríos: "El Poder Judicial tiene materias pendientes y hay que revisarlo”

Martín de los Ríos es diputado provincial por Cambiemos, presidente del PRO en Salta y candidato a renovar el mandato en la Legislatura por el frente Sáenz Gobernador.

¿Qué destaca de su actividad como legislador los últimos cuatro años?

La voluntad absoluta y siempre constante de ser útil y de servir a la gente desde lo que puede hacer un legislador. Nosotros no solucionamos el problema del bacheo, del pavimento o del cordón cuneta, pero somos gestores de esas soluciones y debemos hacer buenas leyes que simplifiquen la vida de los salteños, que los ayuden a resolver los problemas y las angustias que todos tenemos.

Muchos proyectos vieron la luz, como la ley de equinoterapia; la ley de adhesión al Fondo Nacional Algodonero para generar empleo en el Chaco salteño, leyes para promover hábitos saludables; adhesiones a leyes nacionales muy importantes, como la de transparencia, la de ética pública, la de acceso a la información pública... Ha sido un paso interesante, pero nunca suficiente.

¿Por qué quiere que lo voten de nuevo?

Me parece que en el segundo mandato vamos a explotar más ese potencial y esa voluntad de servicio. El primer período para alguien que viene del sector privado, que nunca había hecho política, como yo, tiene mucho de aprendizaje y de comerse las curvas, hasta que uno se familiariza con esta entramada ciencia que es la política, que está bastante contaminada en algunos aspectos. Debemos aprender mucho para dar todo de nosotros, lo que esperamos hacer en este segundo mandato.

¿Qué proyectos va a llevar a la Cámara de Diputados?

Hay una demanda que se repite y que es fundamental: los salteños necesitan trabajo, no subsidios. Tenemos que trabajar en una revolución impositiva. Hay que generar, sin desfinanciar al Estado, condiciones para que cualquier empleador pueda, sin fundirse en el intento, contratar trabajadores. Eso implica fomentos impositivos para que se radiquen empresas e inversiones que agreguen valor. Hay que simplificarles las formas y los impuestos a todos los emprendimientos que generan trabajo.

Tenemos previsto acompañar el proyecto de reforma constitucional, convencidos de que los mandatos eternos deben limitarse. Nuestra Constitución tiene que repensarse en términos de órganos de control. El Poder Judicial también tiene materias pendientes con la sociedad y hay que revisarlo.

En materia de salud, vamos a acompañar el proyecto de Gustavo Sáenz de priorizar los centros de atención primaria para desintoxicar (sic) los hospitales y que queden para cirugías o complejidades mayores.

La Constitución provincial reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y la propiedad comunitaria de las tierras-territorios indígenas, pero en la práctica esto no sucede...

Quizás te refieres al ordenamiento de titularidad de dominio. Salta necesita reorganizar o clarificar el dominio en la propiedad comunitaria de las tierras. Ese trabajo está pendiente. Hay muchos problemas de titularidad de la tierra en nuestra provincia con comunidades originarias versus comunidades criollas o propietarios terceros adquirentes. Hay un trabajo importantísimo que hacer vinculado a la titularidad de la tierra. No sé si la Constitución es la solucionadora del problema. La propiedad, filosóficamente, como derecho de uno sobre la tierra, está consagrada. Lo que nosotros tenemos que resolver en Salta es la titularidad de la tierra, que beneficiaría y resolvería los problemas de nuestras comunidades originarias.

Usted trabaja con el sector agropecuario, que es una de las actividades que genera más gases de efecto invernadero, que aceleran los efectos del cambio climático. ¿Cómo se puede controlar que la producción sea respetuosa del medio ambiente?

Mucho más contaminan los gases, los residuos y la toxicidad de las ciudades que los del campo. El campo es un pulmón muchas veces para las ciudades, aunque siempre hay más cosas por hacer. Quienes estamos vinculados al trabajo en la tierra estamos convencidos de que es fundamental preservar la tierra y los bosques, de que hay que hacer desarrollo sustentable y de que ningún fanatismo resuelve el problema de los salteños que necesitan trabajar y del medio ambiente que hay que preservar.

Desde la Legislatura tenemos que revisar varias leyes, como la de uso responsable de productos agroquímicos, porque, en la medida en que la aplicación y su uso sea correcto, honramos el medio ambiente.

Se debe revisar el ordenamiento territorial (de bosques nativos), que es una materia que nunca se pudo “ordenar” con responsabilidad y pensando en todos los actores vinculados. Esa ley, siguiendo los parámetros de una ley nacional, tiene que revisarse cada cinco años y en Salta está vencida. Cuando entendamos que el medio ambiente es la vida de todos y que todos necesitamos un medio ambiente sano, todos vamos a contribuir.

Andes está en una situación crítica. Desde la empresa y los gremios sostienen que una de las causas fundamentales de esta debacle es la “revolución de los aviones”, que promovió el Gobierno nacional. ¿Cree que esto es así?

No, no creo que sea así. El problema fundamental de Andes es el incumplimiento de una provincia, que le adeuda más de 200 millones de pesos. Frente al no pago de tamaña acreencia, no hay empresa que resista.

La revolución de los aviones benefició a los argentinos, no a una o a otra empresa. A Andes le generó la posibilidad de cielos abiertos, muchas más rutas aéreas para trabajar y para transportar a más pasajeros. Fue una medida extraordinaria. Gracias a ella, con aeropuertos seguros y reformados, ha crecido el turismo y se ha generado mano de obra, sobre todo en provincias bellísimas como la nuestra.

