Negri cruzó a Zaffaroni por instar la intervención del Poder Judicial en Jujuy

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, criticó hoy al ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni por su "intento de avasallar a toda una provincia" con sus declaraciones en favor de la intervención del Poder Judicial de Jujuy, por su desacuerdo con el proceso que llevó a la cárcel a la dirigente social Milagro Sala.



"Dicen que vuelven mejores, pero Zaffaroni pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Los 10,8 millones de votantes de Juntos por el Cambio no permitirán este atropello. Espero que Alberto Fernández no preste oídos a este intento de avasallar a toda una provincia", remarcó el reelecto diputado.



Zaffaroni dijo del proceso a Sala que es "una justicia penal de una provincia que tiene un Poder Judicial amañado y desde el punto de vista constitucional, lo que corresponde es la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy". Pero aclaró: "No digo que se haga, porque cada uno sabrá".



Negri resaltó que Zaffaroni -ex miembro de la Corte nacional y actualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- "oculta que Milagro Sala tiene en la Justicia Federal una condena por 3 años dictada por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, ratificada por la Corte, que ordenó que se fije pena por amenazas coactivas, ya que la habían condenado únicamente por daños agravados".



Sala tiene además una condena por 4 años y otra de 2 años en la Justicia provincial, que no están firmes, por lesiones graves contra el dirigente social Lucas Arias y por amenazar con poner una bomba en una comisaría de Alto Comedero, sumado a la sentencia a prisión por 13 años confirmada por Casación por desvío de fondos públicos, resumió Negri a la prensa.