“Si soy intendente voy a rediscutir el contrato con Agrotécnica”

¿Cuál es el proyecto más urgente que plantea si es intendente?

La obra pública y lo que tiene que ver con descentralizar la Municipalidad, sacar lo que se ha a acumulado en obras del micro y macrocentro a la periferia. Lamentablemente, esta ciudad ha crecido, por la misma necesidad habitacional, de manera no planificada. Eso ha llevado a que muchos barrios se hayan constituido como asentamientos. Muchos de ellos se olvidaron y tienen necesidades básicas de cloaca, agua, cordón cuneta y pavimento sin cubrir. La acción inmediata y la prioridad tienen que estar puestas en una ciudad que plantee la equidad.

¿Cómo se haría esa descentralización?

Pienso en una ciudad totalmente descentralizada, hoy el caos en el centro tiene que ver con la necesidad de la gente de tener que ir al centro a hacer diligencias. Esa necesidad genera que haya un desborde, sumado el creciente parque automotor, eso nos demanda cambiar la receta. Es por eso que tenemos que instalar nodos de desarrollo económico y comercial, donde el Estado esté presente, donde la gente pueda desarrollarse dentro de esos espacios, donde los vecinos puedan tener cercano a su domicilio la posibilidad de poder realizar todas sus actividades sin la necesidad de ir al centro.

Se imagina el centro siendo solo para colectivos...

Empezaría por los cambios en los recorridos de colectivo. Podemos sacarlos un poco del centro para aliviar y brindar mejor servicio. Esto va a desalentar en muchos el uso de autos. También avanzaremos con las ciclovías para alentar el uso de la bicicleta.

En cuanto a la basura, ¿piensa que el servicio de recolección y disposición final puede pasar a manos del municipio?

Hoy los recursos humanos dentro de la Municipalidad y la operatividad no permiten que la comuna pueda recuperar ese servicio. Sí podemos plantear mayor control. Si bien el servicio no es discutido por el vecino, al contrario es de los más valorados, tenemos que empezar a ampliarlo, porque hay muchos vecinos que no lo tienen, pero también dentro del contrato hay que empezar a rediscutir algunos puntos y ver cuáles son los puntos que fueron flojos en la tarea, otros hay que seguirlos. Si hablamos del vertedero en cuanto hoy significa el espacio, hay que terminar lo que fue la reutilización de la trinchera 1 y estamos a la espera de la compra de la membrana para la 4. Pero también hay que hablar de cómo como municipio empezamos a avanzar en la discusión de medioambiente. Hay que pensar en instalar una planta recicladora, y vender nuestra basura.

Usted es concejal hace cuatro años, ¿los ediles no hacen un mea culpa de por qué no fueron más firmes para evitar el colapso del vertedero?

En definitiva la decisión de la continuidad del contrato no pasó por una discusión en el Concejo, fue una decisión del intendente. Lógicamente, si tengo la oportunidad de ser intendente vamos a rediscutir el contrato (con Agrotécnica Fueguina) buscando un mejor servicio y mantener la coherencia a lo valorado que fue y qué puntos podemos reafirmar, qué puntos podemos discutir y cuál es el servicio de acá a futuro pensando en el separemos juntos. Está en 16 barrios, pero podemos avanzar sobre otros. Y apostar también por la contenerización.

¿Qué opinión tiene del pase a planta de 560 trabajadores, el momento fue el adecuado?

Había muchas personas que, ante la inestabilidad laboral, están en situación de vulnerabilidad, sin tener garantía y seguridad de que iban a continuar. Celebro que haya personas que hoy tengan esa garantía y que estén ocupando un espacio de trabajo. En el proceso para llegar a pasar a planta hay que cumplir varios ítems y ese proceso se cumplió. Esos empleados tendrán la posibilidad de sostener hoy un hogar en tiempos donde la situación apremia.

Hoy en día funciona un hospital de mascotas, ¿va a mantenerlo de ser intendente?

Vamos a profundizar la política de bienestar animal. Vamos a continuar con el proyecto aprobado en 2016 para la creación del hospital veterinario y que ahora fue tomado como política de Estado.

Leavy propone que algunos municipios se hagan cargo de la atención primaria de salud, ¿considera que eso es posible con los presupuestos que manejan las comunas?

Me veo articulando acciones con Provincia y Nación. Me parece fundamental que la Municipalidad pueda articular acciones con los diferentes organismos. Al concejal lo primero que le reclama el vecino en las visitas es salud, por educación y la seguridad. En estas cosas hay un reclamo presente. El vecino no distingue banderías políticas ni función. Solo pide soluciones, por lo que hay que articular.